В матче Лиги конференций «Челси» - «Ноа» не было и намёка на интригу.

На 12-й минуте с углового навесил на линию вратарской Кристофер Нкунку, там был совсем один Олуватосин Адарабиойо и без сопротивления головой пробил немного неточно. Тут же после обрезки защитника перехватил мяч Марк Гиу, ворвался в штрафную соперника и пробил точно под опорной ногой голкипера в нижний ближний угол ворот. Головой пробил после навеса с угла поля от Энцо Фернандеса пробивал головой с линии вратарской Аксель Дисаси, отправив сферу точно в нижний угол ворот соперника, - 3:0. Защитник гостей обрезался на своей половине поля, подарив мяч Жоау Фелишу, который ворвался в штрафную и пробил точно в ближний нижний угол ворот, без шансов для голкипера - 4:0. Сместился с фланга к линии штрафной Михаил Мудрик, шатнул защитника и красивым обводящим ударом отправил мяч точно в дальнюю девятку - 5:0. Протащил мяч по центру к штрафной Дисаси и отдал вперед на Фелиша, который пробил с разворота, рикошетом от спины защитника мяч влетел в сетку - 6:0, перерыв.

Зацепился за мяч в центре поля Кирнан Дьюсбери-Холл и выдал пас вперед на Нкунку, который выскочил один на один с голкипером и со второй попытки отправил мяч уже в пустые ворота - 7:0. Уверенно пробил с одиннадцатиметровой отметки точно под перекладину на силу Нкунку, оставив не у дел вратаря - 8:0.

У «Ноа» остается три очка, соперник лидирует с 9 баллами.