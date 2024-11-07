Хавбек «Челси» Фернандес сделал три голевых паса за 20 минут в матче Лиги конференций

Лондонский «Челси» быстро снял все вопросы о победителе в матче против «Ноа».

«Синие» забили четыре безответных мяча к 20-й минуте. В трёх из четырёх случаев в качестве ассистента выступил полузащитник Энцо Фернандес – после передач аргентинца отличились Тосин Адарабиойо, Аксель Дисаси и Жоау Фелиш.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Челси» против «Ноа» можно на сайте LiveResult.ru в формате текстовой онлайн-трансляции.

Если не произойдёт ничего сверхъестественного, в активе лондонского гранда будет девять набранных очков после трёх туров общего этапа Лиги конференций. На счету «Ноа» пока три зачётных балла.