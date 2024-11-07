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Лига конференций

Минское «Динамо» пропустило четыре гола в Польше

07 Ноября 2024 • 22:39 Комментировать
Легия
4:0
Динамо Минск
окончен

«Легия» очень легко обыграла минское «Динамо» в третьем туре Лиги конференций.

На 10-й минуте после прострела с правого фланга Лукас Лима получил мяч в 10 метрах от ворот и пробил низом точно в левый угол - 1:0.

На первой минуте после перерыва ошибка минчан у своей штрафной привела к острейшему моменту, Марк Гуаль после передачи Рафала Августиняка пробивал в пустые ворота, но защитник в подкате спас свою команду. Далее за восемь мнут поляки забили три гола. Гуаль с пенальти пробил в левый от себя угол, а вратарь прыгнул в другую сторону. Отличный проход после передачи Бартоша Капустки удался Лиме, вошел легионер «Легии» в чужую штрафную и закатил мяч в ближний угол - 3:0. Рёя Морисита ворвался в штрафную гостей с левого края и прострелил в центр, а Гуаль в касание технично переправил мяч в дальний угол - 4:0.

Польская команда идет без очковых потерь и пропущенных голов, у минчан ноль очков.

Протокол игры  
Легия4:0Динамо Минск
(1:0) Лима Лукас II10'  
(2:0) Гуаль Марк51'  
(3:0) Лима Лукас II55'  
(4:0) Гуаль Марк59'  
Кобыляк ГабриэльВшолек ПавелПанков Радован 60' (Енджейчик Артур ( 60') Капюади СтивВинагре Рубен 73' (Альфарела Мигуэль ( 73') Капустка Бартош 77' (Челхака Юрген ( 77') Августиняк Рафал  90'Морисита РёяХодына КацперГуаль Марк 60' (Нсаме Жан-Пьер ( 60') Лима Лукас II 73' (Кун Патрик ( 73')
Запасные: Майчрзак ДжорданЩепаняк МатеушПекхарт ТомашБарсия СерхиоАдконис ЯкубМендес-Дудзински МарсельЗелковски Ян
Лапоухов ФёдорПигас Вадим  80'Поляков ДенисГаврилович Алексей  13' 64' (Жердев Глеб ( 64') РайКалинин ВладиславСелява Александр 82' (Окоро Джозеф ( 82') Седько Павел 64' (Адеола Раймонд ( 64') Демченко Никита ЮрьевичПодстрелов Дмитрий  54'Альфред Стивен  26'
Запасные: Хващинский ВладимирПедро ИгорШимакович ИванКаратай АртёмБегунов Роман
07 ноября. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".
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Легия Динамо Минск

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Легия – Динамо Минск Лиги конференций – 7 ноября 2024
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