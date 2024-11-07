Минское «Динамо» пропустило четыре гола в Польше

«Легия» очень легко обыграла минское «Динамо» в третьем туре Лиги конференций.

На 10-й минуте после прострела с правого фланга Лукас Лима получил мяч в 10 метрах от ворот и пробил низом точно в левый угол - 1:0.

На первой минуте после перерыва ошибка минчан у своей штрафной привела к острейшему моменту, Марк Гуаль после передачи Рафала Августиняка пробивал в пустые ворота, но защитник в подкате спас свою команду. Далее за восемь мнут поляки забили три гола. Гуаль с пенальти пробил в левый от себя угол, а вратарь прыгнул в другую сторону. Отличный проход после передачи Бартоша Капустки удался Лиме, вошел легионер «Легии» в чужую штрафную и закатил мяч в ближний угол - 3:0. Рёя Морисита ворвался в штрафную гостей с левого края и прострелил в центр, а Гуаль в касание технично переправил мяч в дальний угол - 4:0.

Польская команда идет без очковых потерь и пропущенных голов, у минчан ноль очков.