«Петрокуб» дома разгромно проиграл «Рапиду»

В Лиге конференций «Петрокуб» принимал «Рапид» и ничего не смог выжать из своих моментов.

На 13-й минуте Маттиас Зайдль начал атаку гостей, отдав разрезающую передачу в штрафную площадь, Дион Дрене Бельо передачу с левого фланга оформил в форме прострела, а замкнул с левой ноги под перекладину Бендегуз Болла - 0:1. Вскоре после начала второго тайма на левом фланге началась атака гостей, Мамаду Сангаре пяткой отдал передачу, Зайдль мог и вовсе загубить атаку, но защитник подправил мяч на Гвидо Бургшталлера, который с нескольких метров расстрелял ворота - 0:2. Луис Шауб приложился по мячу, попав в стойку ворот. Бургшталлер убежал по центру и мягко левой ногой он оформил «черпачок», перебросив вратаря, вне игры всё же не было - 0:3.

Молдавская команда проиграла в третий раз подряд, у соперника - максимум очков.