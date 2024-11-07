Мудрик, Нкунку и Фелиш – в старте «Челси» на матч с ереванским «Ноа»

Лондонский «Челси» вечером четверга будет принимать дома ереванский «Ноа». Матч запланирован в рамках третьего тура Лиги конференций УЕФА. За час до игры «синие» огласили свой состав на игру, он выглядит так:

Йоргенсен, Вейга, Бадьяшиль, Адарабиойо, Дисаси, Фернандес, Фелиш, Нкунку, Джордж, Мудрик, Гиу.

Напомним, что «Челси» по итогу двух туров закономерно лидирует в турнирной таблице Лиги конференций. У лондонского клуба шесть очков по итогу побед над «Гентом» (4:2) и «Панатинаикосом» в Афинах (4:1).

Текстовая трансляция матча – на нашем портале. Стартовый свисток – в 23:00 по московскому времени.