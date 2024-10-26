Мудрик прокомментировал первый гол в сезоне за «Челси»

«Я доволен нашей победой. Команда добилась отличного результата при хорошей игре. Рад, что забил гол. «Челси» - это коллектив, который всегда стремится к лучшим результатам. Если хочешь добиться успеха, то необходимо много работать и проявлять терпение», - передает слова Михаила пресс-служба «пенсионеров».