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Лига конференций

Мудрик прокомментировал первый гол в сезоне за «Челси»

26 Октября 2024 • 08:18 Комментировать

Украинский вингер Михаил Мудрик пообщался с журналистами о поединке общего этапа Лиги конференций против греческого «Панатинаикоса». «Челси» победил со счетом 4:1, а полузащитник отметился забитым мячом.

«Я доволен нашей победой. Команда добилась отличного результата при хорошей игре. Рад, что забил гол. «Челси» - это коллектив, который всегда стремится к лучшим результатам. Если хочешь добиться успеха, то необходимо много работать и проявлять терпение», - передает слова Михаила пресс-служба «пенсионеров».

Стоит отметить, что гол греческому клубу стал первым для Мудрика в сезоне-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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