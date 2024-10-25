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Лига конференций

Минское «Динамо» едва не ушло от поражения в Финляндии

25 Октября 2024 • 00:00 Комментировать
ХИК
1:0
Динамо Минск
окончен

Во втором туре Лиги конференций минское «Динамо» гостило у ХИКа.

На 10-й минуте после навеса с фланга от Никиты Демченко пробил головой Стивен Альфред, но мяч полетел рядом с ближний штангой.

В первой атаке после перерыва сместился с фланга Ли Эрвин в центр и пробил по воротам, рикошетом от руки голкипера мяч полетел к Лиэму Меллеру, а тот отправил снаряд в сетку - 1:0. В концовке  Трофим Мельниченко подыграл себе рукой - пенальти и удаление. Люк Плангж неудачно пробил по центру ворот, позволив голкиперу отбить мяч в сторону перед собой. На последних минутах после навеса с угла поля мяч заметался по штрафной ХИКа и прилетел к Владиславу Калинину, который пробил точно в ближний нижний угол, без шансов для вратаря. 1:1?! Как бы не так, вне игры.

Белорусы снова без очков, а соперник набрал первые три балла.

Протокол игры  
ХИК1:0Динамо Минск
(1:0) Меллер Лиэм46'  
Нейхейс ТейменАнтцулас Георгиос  62' 89' (Лайонс-Фостер Бруклин ( 89') Тойвио ЙоонаО'Шоунесси ДаниэльИлитолва МискаКоку ОзанКанеллопулос ГиоргосПаллас НоаМеллер Лиэм  72' 78' (Танака Атому ( 78') Эрвин Ли 81' (Планж Люк ( 81') Хостикка Сантери 65' (Банде Хассане ( 65')
Запасные: Маенпяя НикиЛингман ЛукасБоама МайклМерилуото КайАльбанезе АлессандроКоуассиви-Бениссан КевинКуясало НийлоПалуметс Кевор
Лапоухов ФёдорПигас ВадимПоляков Денис  40'Гаврилович Алексей 80' (Мельниченко Трофим ( 80'  82') РайКуликов Даниил 67' (Амиан Бони ( 67') Селява Александр 56' (Педро Игор ( 56') Демченко Никита Юрьевич 80' (Школик Игорь ( 80') Седько Павел 56' (Калинин Владислав ( 56'  90') Альфред Стивен  25'Бахар Иван
Запасные: Политевич СергейХващинский ВладимирЖердев ГлебШимакович ИванОкоро ДжозефПодстрелов ДмитрийКаратай Артём
24 октября. Стадион "Арена Болт".
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Минск Хик

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Ставка и прогноз на матч ХИК — Динамо Минск Лиги конференций — 24 октября 2024
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