Минское «Динамо» едва не ушло от поражения в Финляндии

Во втором туре Лиги конференций минское «Динамо» гостило у ХИКа.

На 10-й минуте после навеса с фланга от Никиты Демченко пробил головой Стивен Альфред, но мяч полетел рядом с ближний штангой.

В первой атаке после перерыва сместился с фланга Ли Эрвин в центр и пробил по воротам, рикошетом от руки голкипера мяч полетел к Лиэму Меллеру, а тот отправил снаряд в сетку - 1:0. В концовке Трофим Мельниченко подыграл себе рукой - пенальти и удаление. Люк Плангж неудачно пробил по центру ворот, позволив голкиперу отбить мяч в сторону перед собой. На последних минутах после навеса с угла поля мяч заметался по штрафной ХИКа и прилетел к Владиславу Калинину, который пробил точно в ближний нижний угол, без шансов для вратаря. 1:1?! Как бы не так, вне игры.

Белорусы снова без очков, а соперник набрал первые три балла.