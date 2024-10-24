«Астана» неудачно съездила в Уэльс

В матче Лиги конференций «Астана» гостила у «ТНС», чаще контролировала мяч и играла не хуже противника, но уступила.

Рамазан Каримов по центру продвинулся вперёд и с 20 метров пробил в левый нижний угол, штанга выручила хозяев. На 40-й минуте быстрая атака получилась у валлийцев, Джордан Уильямс получил мяч на левом фланге, промчался вперёд и выполнил кросс к дальнему углу вратарской на Рори Холдена, а тот головой без сопротивления пробил под перекладину - 1:0. Деклан Макманус с правого фланга забросил мяч в центр штрафной, а там Холден опередил вратаря и пробил в пустой створ, однако защитник успел вытащить снаряд с «ленточки».

Во втором тайме Даниэль Уильямс получил мяч перед штрафной соперника и пробил в левый угол, кипер гостей справился и отбил мяч на Макмануса, а тот с близкого расстояния добавил в створ, однако парирована и эта попытка. Ннамди Аханону получил мяч в левой части штрафной хозяев, финтами раскачал опекуна и пробил в ближний верхний угол, штанга снова спасла валлийцев. Пенальти за игру рукой - по центру пробил Макманус, а вратарь отправился в левый угол - 2:0.

Команда из Казахстана проиграла. У соперников по три очка после двух матчей.