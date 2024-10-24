Мареска прокомментировал победу «Челси» в Лиге конференций

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился впечатлениями после матча Лиги конференций против «Панатинаикоса» (4:1).

«Синие» добыли победу в Греции благодаря голам Жоау Фелиша (дубль), Михаила Мудрика и Кристофера Нкунку (с пенальти).

«Отличное выступление. В начале матча у нас возникли небольшие проблемы, но затем мы приспособились и заиграли гораздо лучше. Я всегда говорил, что самое главное, каким бы ни был состав, – это идентичность команды. Мы ещё можем прибавить в некоторых аспектах», – приводит Football.London слова Марески.

В активе «Челси» шесть набранных очков после двух туров общего этапа Лиги конференций.