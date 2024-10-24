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Дубль Фелиша и ассисты Мудрика: «Челси» разгромил «Панатинаикос»

24 Октября 2024 • 21:39 Комментировать
Панатинаикос
1:4
Челси
окончен

Во втором туре Лиги конференций «Челси» гостил у «Панатинаикоса» и по всем статьям переиграл греков.

В середине тайма последовал у гостей заброс на левый полуфланг, где Жоау Фелиш, обыгравшись с Михаилом Мудриком, чётко покатил мяч в дальний угол, - 0:1. В начале второго тайма Педру Нету ускорился в правой зоне атаки «Челси» и выполнил подачу, а Михаил Мудрик переправил мяч в пустую часть ворот на дальней штанге головой с отскоком от газона - 0:2. Последовала у гостей закидушка в район левого угла вратарской в направлении Михаила Мудрика, защитник хозяев сбросил мяч на Жоау Фелиша, который сдвинулся к центру и нанёс удар с подступов к штрафной площади, а мяч после рикошета юркнул в ближний угол - 0:3. Кристофер Нкунку пробил с одиннадцатиметрового в левый нижний угол, а вратарь хозяев двинулся в другую сторону - 0:4. Тете в контратаке отдал пас Георгиосу Вагианнидису на правый полуфланг, тот прострелил к дальней штанге, и мяч почти что в пустые ворота переправил Факундо Пельистри - 1:4.

У «Панатинаикоса» одно очко в таблице, соперник на вершине с шестью баллами.

Протокол игры  
Панатинаикос1:4Челси
  23'Фелиш Жоау (0:1)
  49'Мудрик Михаил (0:2)
  55'Фелиш Жоау (0:3)
  59'Нкунку Кристофер (0:4)
(1:4) Пельистри Факундо69'  
Дронговски БартломейКотсирас Яннис 60' (Вагианнидис Георгиос ( 60') Шенквельд БартЕдвай ТинМладенович Филип  58'Гнезда-Черин АдамМаксимович НеманьяМансини Даниэль 60' (Тете ( 60') Унаи Аззедин 80' (Бакасетас Тасос ( 80') Пельистри Факундо 70' (Джуричич Филип ( 70') Еремеефф Александер 71' (Шпорар Андраж ( 71')
Запасные: Нтампицас АтанасиосФикай ЭлтонВиллиан АраоИнгасон СверрирЛило КлидманЛодыгин ЮрийБрегу Адриано
Йоргенсен ФилипДисаси АксельБадьяшиль БенуаВейга РенатуНету Педру 61' (Джордж Тирик ( 61') Кукурелья МаркФернандес Энцо 70' (Казадеи Чезаре ( 70') Дьюсбери-Холл Кирнан 77' (Чуквуэмека Карни ( 77') Нкунку Кристофер 61' (Гиу Марк ( 61') Мудрик МихаилФелиш Жоау
Запасные: Санчес РобертМадуэке НониАдарабиойо ОлуватосинМхеука ШумайраБергстрём ЛукасРак-Саки СэмюэльСанчо Джедон
24 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Афины)".
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