Дубль Фелиша и ассисты Мудрика: «Челси» разгромил «Панатинаикос»

Во втором туре Лиги конференций «Челси» гостил у «Панатинаикоса» и по всем статьям переиграл греков.

В середине тайма последовал у гостей заброс на левый полуфланг, где Жоау Фелиш, обыгравшись с Михаилом Мудриком, чётко покатил мяч в дальний угол, - 0:1. В начале второго тайма Педру Нету ускорился в правой зоне атаки «Челси» и выполнил подачу, а Михаил Мудрик переправил мяч в пустую часть ворот на дальней штанге головой с отскоком от газона - 0:2. Последовала у гостей закидушка в район левого угла вратарской в направлении Михаила Мудрика, защитник хозяев сбросил мяч на Жоау Фелиша, который сдвинулся к центру и нанёс удар с подступов к штрафной площади, а мяч после рикошета юркнул в ближний угол - 0:3. Кристофер Нкунку пробил с одиннадцатиметрового в левый нижний угол, а вратарь хозяев двинулся в другую сторону - 0:4. Тете в контратаке отдал пас Георгиосу Вагианнидису на правый полуфланг, тот прострелил к дальней штанге, и мяч почти что в пустые ворота переправил Факундо Пельистри - 1:4.

У «Панатинаикоса» одно очко в таблице, соперник на вершине с шестью баллами.