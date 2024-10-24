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Фелиш, Мудрик и Нкунку – в старте «Челси» на игру с «Панатинаикосом»

24 Октября 2024 • 18:59 Комментировать
Панатинаикос
...
Челси
1 5.50 X 4.40 2 1.60
Через 0 ч. 29 мин.

Лондонский «Челси» вечером четверга сыграет против афинского «Панатинаикоса» на выезде в рамках Лиги конференций УЕФА. За час до старта матча «синие» огласили свой состав, он выглядит следующим образом:

Йоргенсен, Кукурелья, Дисаси, Бадьяшиль, Вейга, Энцо Фернандес (к), Дьюсбери-Холл, Нету, Фелиш, Мудрик, Нкунку.

Напомним, что в первом матче Лиги конференций «Челси» одержал дома уверенную победу над «Гентом» (4:2).

Текстовую трансляцию матча «Панатинаикос» - «Челси» будет проводить наш портал. Старт встречи - 19:45, время московское. Также мы проводим и текстовые репортажи других матчей Лиги Европы и Лиги конференций этим вечером.

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ПАНАТИНАИКОС ЧЕЛСИ
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