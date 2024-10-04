Тренер «Гента»: «Это сильнейший «Челси» за последние годы»

Главный тренер «Гента» Ваутер Вранкен высоко оценил текущий уровень лондонского «Челси».

В четверг бельгийский коллектив уступил «синим» в Англии со счётом 2:4 в поединке Лиги конференций. После завершения встречи рулевой признался, что впечатлён силой команды Энцо Марески.

«Безусловно, «Челси» – фаворит Лиги конференций. Кроме того, я считаю, в этом сезоне «Челси» показывает свой лучший футбол за последние годы. Нет сомнений в том, что это фаворит турнира», – приводит журналист Низаар Кинселла комментарии Вранкена.

Во втором туре общего этапа Лиги конференций «Челси» сыграет на выезде против греческого «Панатинаикоса». Матч состоится 24 октября.