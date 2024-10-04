​Джо Коул похвалил «Челси»

В европейском футболе продолжаются матчи турниров УЕФА, вслед за Лигой чемпионов сыграли и участники Лиги Европы и конференций также. Лондонский «Челси», выступающий очевидным фаворитом Лиги конференций, подтвердил этот статус победой над бельгийским «Гентом» со счётом 4:2. Игрой лондонского клуба очень доволен бывший защитник клуба Джо Коул:

- Фантастическое выступление. Мне всё нравится, всё движется в правильном направлении, - цитирует слова Коула BBC Sport.

Джо Коул выступал за «Челси» с 2003 по 2010 год, также успел поиграть в другом великом английском клубе - «Ливерпуле».