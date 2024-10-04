Мареска оценил игру «Челси» в матче против «Гента»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился впечатлениями после победы в Лиге конференций над бельгийским «Гентом» (4:2).

Лондонцы выиграли пятый матч кряду во всех турнирах. Голами в поединке с «Гентом» отметились Ренату Вейга, Педру Нету, Кристофер Нкунку и Кирнан Дьюсбери-Холл, поразившие ворота гостей на 12-й, 46-й, 63-й и 70-й минутах соответственно.

«Хорошая игра. Нам противостоял непростой соперник, но наш подход порадовал. Жаль, что мы пропустили второй гол – его можно было избежать.

Каждый матч по-своему сложен. Мы ещё во многом можем стать лучше – как в атаке, так и в защите», – сказал в беседе с TNT Sports итальянский рулевой «Челси».