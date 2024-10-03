С «Пафосом» провалена игра: «Петрокуб» начал с фиаско

«Петрокуб» дебютировал в Лиге конференций домашним матчем с «Пафосом». Уже на третьей минуте Муамер Танкович справа выскочил к воротам и перекинул мяч через выскочившего навстречу голкипера, но кто-то из защитников «Петрокуба» смог вынести сферу с «ленточки». В середине первого тайма хозяева повели с пенальти - Теодор Лунгу с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в левый угол, вратарь угадал направление удара, но в прыжке достать мяч не смог. Быстрый ответ соперника - Жоау Коррея справа убежал один на один с голкипером и с 15 метров пробил точно - 1:1. Жажа справа прошёл вперёд и с 22 метров точно пробил в дальнюю «девятку» - 1:2.

После перерыва Хонатан Сильва слева выкатил мяч в центр на Коррею, который с 12 метров низом точно пробил в левый угол ворот - 1:3. В концовке Танкович справа прострелил на Мустафу Наме, который с девяти метров пробил в противоход голкиперу в правый угол ворот - 1:4.