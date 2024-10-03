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Лига конференций

«Челси» забил 4 мяча в ворота «Гента»

03 Октября 2024 • 23:56 Комментировать
Челси
4:2
Гент

В стартовом туре Лиги конференций «Челси» играл против «Гента», второй команды чемпионата Бельгии.

Единственный гол первого тайма был забит на 12-й минуте - Михаил Мудрик пришёл на правый фланг, откуда исполнил голевую передачу на дальний угол вратарской, а Ренату Вейга головой переправил мяч с отскоком от газона в дальний угол - 1:0.

В первой атаке после перерыва Аксель Дисаси забросил от центральной линии к правому углу вратарской, защитники не у дел остались, а Педру Нету отправил мяч в гостевые ворота. Тут же после левофлангового гостевого углового визитёры забрали подбор, Андри Гудьонсен навесил с игры примерно с правого угла чужой штрафной площадки к дальней штанге, и Цуёси Ватанабэ головой поразил ворота «Челси» - 2:1. На 63-й минуте разыграли лондонцы угловой лондонцы на левом фланге, Жоау Фелиш навесил, последовал ряд скидок от игроков «Челси», и в конце концов Кристофер Нкунку с 16 метров после короткой передачи Ренату Вейги мощно низом вонзил мяч в сетку. Вскоре Фелиш покатил вперёд по левому полуфлангу для Нкунку, которого в подкате опередил защитник, но по факту он отдал голевой пас на Кирнана Дьюсбери-Холла, который, в свою очередь, опередил защитника и низом пробил голкипера, - 4:1. На 90-й минуте Макс Дин получил пас на правом полуфланге с ближнего фланга и прострелил дальше к центру, а Омри Гандельман при полном попустительстве обороны «Челси» переправил мяч в ворота - 4:2.

«Синие» начали турнир с уверенной победы.

Протокол игры  
Челси4:2Гент
(1:0) Вейга Ренату12'  
(2:0) Нету Педру46'  
  50'Ватанабэ Цуёси (2:1)
(3:1) Нкунку Кристофер63'  
(4:1) Дьюсбери-Холл Кирнан70'  
  90'Гандельман Омри (4:2)
Йоргенсен ФилипДисаси Аксель  72'Адарабиойо ОлуватосинБадьяшиль БенуаВейга РенатуДьюсбери-Холл КирнанКазадеи ЧезареНету Педру 80' (Джордж Тирик ( 80') Фелиш ЖоауНкунку Кристофер 80' (Гиу Марк ( 80') Мудрик Михаил
Запасные: Санчес РобертДайер КианоФернандес ЭнцоМадуэке НониБергстрём ЛукасКолвилл ЛевиКайседо МойсесКукурелья Марк
Руф ДавиГамбор Хуго 89' (Самуаз Матисс ( 89') Ватанабэ ЦуёсиМитрович СтефанТорунарига ДжорданИто АцукиДелорж Матиас 78' (Гандельман Омри ( 78') Фадига Ноа 64' (Дин Макс ( 64') Сурдез Франк 78' (Кумс Свен ( 78') Браун Арчи  90'Гудьонсен Андри 64' (Араужу Тьягу ( 64')
Запасные: Сонко МомодуШмидт ДэниелФортуна НуриуВарела ХелиоВанча ЗаланГеркенс ПитерДе Влигер Тибе
03 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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