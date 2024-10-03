Штанга четырежды выручила «Астану» в победном матче против сербов

«Астана» и «Бачка-Топола» провели событийный матч первого тура Лиги конференций.

На 15-й минуте угловой на левом фланге заработали хозяева поля, подача последовала в район дальней штанги, где выше всех выпрыгнул Кипрас Казуколовас, который пробил головой точно в цель - 1:0. Милош Пантович левее центральной оси продрался в чужую штрафную площадку и с правой ноги пробил на силу - мяч угодил в перекладин. Метров с 27 пушечный удар по воротам хозяев нанёс Ифет Джаковац, мяч угодил в перекладину, отскочил в землю, после чего вылетел в поле.

Сразу после перерыва третья перекладина спасла ворота хозяев - Александар Чиркович от левого угла штрафной площади пробил в дальний верхний угол, но мяч на себя принял каркас ворот. Угловой на левом фланге у гостей, от флажка Чиркович решил непосредственно пробить по воротам, но угодил в ближнюю крестовину. Обрезались сербы в самой концовке, Марин Томасов по правому флангу разогнал контрвыпад, прострелил в центр на Умана Камара, а тот ударом с 10 метров пробил вратаря, вот только гол отменили - вне игры.

1:0, «Астана» начала с победы.