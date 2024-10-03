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Штанга четырежды выручила «Астану» в победном матче против сербов

03 Октября 2024 • 21:49 Комментировать
Астана
1:0
Бачка-Топола
окончен

«Астана» и «Бачка-Топола» провели событийный матч первого тура Лиги конференций.

На 15-й минуте угловой на левом фланге заработали хозяева поля, подача последовала в район дальней штанги, где выше всех выпрыгнул Кипрас Казуколовас, который пробил головой точно в цель - 1:0. Милош Пантович левее центральной оси продрался в чужую штрафную площадку и с правой ноги пробил на силу - мяч угодил в перекладин. Метров с 27 пушечный удар по воротам хозяев нанёс Ифет Джаковац, мяч угодил в перекладину, отскочил в землю, после чего вылетел в поле.

Сразу после перерыва третья перекладина спасла ворота хозяев - Александар Чиркович от левого угла штрафной площади пробил в дальний верхний угол, но мяч на себя принял каркас ворот. Угловой на левом фланге у гостей, от флажка Чиркович решил непосредственно пробить по воротам, но угодил в ближнюю крестовину. Обрезались сербы в самой концовке, Марин Томасов по правому флангу разогнал контрвыпад, прострелил в центр на Умана Камара, а тот ударом с 10 метров пробил вратаря, вот только гол отменили - вне игры.

1:0, «Астана» начала с победы.

Протокол игры  
Астана1:0Бачка-Топола
(1:0) Казуколовас Кипрас15'  
Чондрич ЙосипКазуколовас КипрасМарочкин АлександрАманович АлексаБартолец КарлоЭбонг МаксГрипши Назми 84' (Куат Исламбек ( 84') Вороговский ЯнТомасов Марин 90' (Астанов Эльхан ( 90') Чарльз Джеффри 72' (Каримов Рамазан ( 72'  84') Камара Усман I 90' (Аханону Ннамди ( 90')
Запасные: Бейсебеков АбзалСейсен МухаммеджанОсей БарнсДосмагамбетов ТимурБасманов СтаниславБыстров МаратЗаруцкий Александр
Илич ВелькоЙованович Стефан II  7'Джорджевич МатеяСтеванович ДушанПетрович НеманьяРадин Милан  39'Джаковац Ифет 69' (Мбунгу Престиж ( 69') Станич ПетарБаньяц Михайло 78' (Сос Бенце ( 78') Пантович МилошЧиркович Александар 84' (Лазетич Марко ( 84')
Запасные: Йоргич НеманьяКрстич ВукашинСимич НиколаМилосавич МихайлоПеич АлексаБаньяк МакиГордич ДжорджеЦапан Лука
03 октября. Стадион "Центральный стадион Алматы" (Алматы).
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Евро-Футбол.Ру,
Астана Бачка-Топола

Новости по матчу

02 Октября
17:47
Интересный прогноз и ставка на матч Астана – Бачка-Топола Лиги конференций – 3 октября 2024
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