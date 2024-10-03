Минское «Динамо» проиграло «Хартсу» в последней атаке соперника

В матче Лиги конференций минское «Динамо» играло против «Хартса». На 21-й минуте заброс из глубины поля на левый край, принял мяч Владислав Калинин, заработал аут, после которого игровой снаряд был доставлен Стивену Альфреду. Последний пробил точно в дальний угол ворот - 1:0. На 37-й минуте британцы отыгрались - подача с угла поля на ближний угол вратарской, пытался выбить мяч Сергей Политевич, но срезал точно в дальний угол - 1:1. Через правый край провели атаку гости, передача на Лоуренса Шенклэнда, который скинул в центр, где переправил головой в касание в сетку ворот Ян Данда - 1:2.