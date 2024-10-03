Минское «Динамо» проиграло «Хартсу» в последней атаке соперника

В матче Лиги конференций минское «Динамо» играло против «Хартса». На 21-й минуте заброс из глубины поля на левый край, принял мяч Владислав Калинин, заработал аут, после которого игровой снаряд был доставлен Стивену Альфреду. Последний пробил точно в дальний угол ворот - 1:0. На 37-й минуте британцы отыгрались - подача с угла поля на ближний угол вратарской, пытался выбить мяч Сергей Политевич, но срезал точно в дальний угол - 1:1. Через правый край провели атаку гости, передача на Лоуренса Шенклэнда, который скинул в центр, где переправил головой в касание в сетку ворот Ян Данда - 1:2.
Протокол игры
|(1:0) Альфред Стивен21'
|37'Политевич Сергей (1:1)
|90'Данда Ян (1:2)
Лапоухов Фёдор•Пигас Вадим•Политевич Сергей•Сачивко Александр•Рай30' (Селява Александр (30') •Амиан Бони•Калинин Владислав•Демченко Никита Юрьевич72' (Адеола Раймонд (72') •Подстрелов Дмитрий•Альфред Стивен87' (Мельниченко Трофим (87') • 90'Жердев Глеб46' (Педро Игор (46')
Гордон Крейг•Форрестер Адам•Кент Фрэнки•Роулс Кай•Пенрис Джеймс•Девлин Кэмерон 71'74' (Грант Джордж (74') •Банинжим Бени79' (Тейт Маколей (79') •Спиттал Блэр•Форрест Алан56' (Варгас Кеннет (56') •Шенклэнд Лоуренс•Маккей Барри74' (Данда Ян (74')
03 октября. Стадион "Капитал Банк Арена".
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