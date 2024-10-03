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Лига конференций

«Ноа» удалось переиграть «Младу» на старте Лиги конференций

03 Октября 2024 • 21:39 Комментировать
Ноа Ереван
2:0
Млада-Болеслав
окончен

Армянская команда «Ноа» дебютировала в Лиге конференций матчем против «Млады».

Кинжальная атака по центру, с линии вратарской наносился удар после прострела с левого фланга, и голкиперу хозяев пришлось в падении ногами спасать свою команду.

После перерыва Густаво Сангаре получил мяч из центра от Яна Этеки, сделал пас на ход Виргилю Пинсону, который слева сделал голевую передачу на Матеуса Айяса, который с близкой дистанции расстрелял вратаря - 1:0. На 76-й минуте Эральдо Чинари справа вошёл в штрафную, подхватил мяч после неудачного подката соперника, поднял голову и прострелил на Пинсона, а тот уже спокойно послал мяч в сетку мимо голкипера - 2:0.

Протокол игры  
Ноа Ереван2:0Млада-Болеслав
(1:0) Айяс Матеус58'  
(2:0) Пинсон Виргиль76'  
Чанчаревич ОгньенТораринссон ГудмундурСилва ГонсалуМурадян СергейМендоса Брайан 68' (Чинари Эральдо ( 68') Сангаре Густаво  87'Этеки ЯнОмар Имран 69' (Гонсало Грегори ( 69') Элдер ФеррейраАйяс Матеус 68' (Манвелян Гор ( 68') Пинсон Виргиль 90' (Петросян Греник ( 90')
Запасные: Амбарцумян ОганесМилькович АлександарДашян АртакАванесян АртёмПлощадный Алексей
Трмал МатоушДонат Денис 74' (Крал Томас ( 74') Сухи МарекКралик Мартин 74' (Маречек Даниэль ( 74') Костка ДоминикЛадра ТомашВыдра Патрик  79'Ланггамер Даниэл  40' 74' (Сакала Бенсон ( 74') Фульнек ЯкубКушей ВасилМасек Лукаш 82' (Странски Войтех ( 82'Матейовски Марек 89')
Запасные: Кадлец АндрейЖитны ПатрикДжаво ЛаминФлодер ИржиПулкраб МатейПеннер НиколасМикулец Петр
03 октября. Стадион "Республиканский стадион".
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Евро-Футбол.Ру,
Млада Болеслав Ноа Ереван

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Точный прогноз и ставка на матч Ноа Ереван – Млада Болеслав Лиги конференций – 3 октября 2024
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