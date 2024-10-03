«Ноа» удалось переиграть «Младу» на старте Лиги конференций

Армянская команда «Ноа» дебютировала в Лиге конференций матчем против «Млады».

Кинжальная атака по центру, с линии вратарской наносился удар после прострела с левого фланга, и голкиперу хозяев пришлось в падении ногами спасать свою команду.

После перерыва Густаво Сангаре получил мяч из центра от Яна Этеки, сделал пас на ход Виргилю Пинсону, который слева сделал голевую передачу на Матеуса Айяса, который с близкой дистанции расстрелял вратаря - 1:0. На 76-й минуте Эральдо Чинари справа вошёл в штрафную, подхватил мяч после неудачного подката соперника, поднял голову и прострелил на Пинсона, а тот уже спокойно послал мяч в сетку мимо голкипера - 2:0.