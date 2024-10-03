«Ноа» удалось переиграть «Младу» на старте Лиги конференций

Армянская команда «Ноа» дебютировала в Лиге конференций матчем против «Млады».
Кинжальная атака по центру, с линии вратарской наносился удар после прострела с левого фланга, и голкиперу хозяев пришлось в падении ногами спасать свою команду.
После перерыва Густаво Сангаре получил мяч из центра от Яна Этеки, сделал пас на ход Виргилю Пинсону, который слева сделал голевую передачу на Матеуса Айяса, который с близкой дистанции расстрелял вратаря - 1:0. На 76-й минуте Эральдо Чинари справа вошёл в штрафную, подхватил мяч после неудачного подката соперника, поднял голову и прострелил на Пинсона, а тот уже спокойно послал мяч в сетку мимо голкипера - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Айяс Матеус58'
|(2:0) Пинсон Виргиль76'
Чанчаревич Огньен•Тораринссон Гудмундур•Силва Гонсалу•Мурадян Сергей•Мендоса Брайан68' (Чинари Эральдо (68') •Сангаре Густаво• 87'Этеки Ян•Омар Имран69' (Гонсало Грегори (69') •Элдер Феррейра•Айяс Матеус68' (Манвелян Гор (68') •Пинсон Виргиль90' (Петросян Греник (90')
Трмал Матоуш•Донат Денис74' (Крал Томас (74') •Сухи Марек•Кралик Мартин74' (Маречек Даниэль (74') •Костка Доминик•Ладра Томаш•Выдра Патрик• 79'Ланггамер Даниэл 40'74' (Сакала Бенсон (74') •Фульнек Якуб•Кушей Васил•Масек Лукаш82' (Странски Войтех (82'Матейовски Марек89')
03 октября. Стадион "Республиканский стадион".
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