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Фелиш и Мудрик — в основе «Челси» на встречу с «Гентом»

03 Октября 2024 • 21:18 Комментировать
Челси
0:0
Гент
1 1.25 X 6.40 2 12.00
1-й тайм

Пресс-служба лондонского «Челси» опубликовала стартовый состав команды на матч второго тура общего этапа Лиги конференций против «Гента».

По решению главного тренера «синих» Энцо Марески, в предстоящем поединке с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Йоргенсен (вр), Дисаси, Адарабиойо, Бадьяшиль, Вейга, Дьюсбери-Холл, Казадеи, Нкунку, Нету, Мудрик, Фелиш.

Встреча между «Челси» и «Гентом» состоится сегодня, 3 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.

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ЧЕЛСИ ГЕНТ
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