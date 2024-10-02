Мареска высказался о кадровой ситуации в «Челси» перед стартом в Лиге конференций

В четверг вечером «Челси» проведёт матч первого тура Лиги конференций против «Гента». На предматчевой пресс-конференции рулевой лондонской команды Энцо Мареска получил вопрос о кадровой ситуации.

«Все футболисты готовы. Травмирован только Рис Джеймс, плюс кто-то не заявлен на Лигу конференций. Все остальные готовы играть», - сказал Мареска на пресс-конференции.

Матч Лиги конференций между «Челси» и «Гентом» стартует 3 октября в 22:00 по московскому времени. Стоит сказать, что за лондонскую команду не сыграет Коул Палмер – лидер «пенсионеров» не был включён в заявку на этот турнир.