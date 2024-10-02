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Мареска: «Мы стараемся давать каждому игроку возможность»

02 Октября 2024 • 16:57 Комментировать
Челси
...
Гент
1 1.30 X 6.00 2 10.00
03.10 22:00

Рулевой «Челси» Энцо Мареска выступил перед журналистами перед матчем Лиги конференций против «Гента». Специалист ответил на вопрос, как делать футболистов счастливыми.

«Мы стараемся делиться игровыми минутами со всеми игроками. Сейчас, кажется, у нас есть игроки, которые играют в Премьер-лиге, а есть игроки, которые играют в Лиге конференций, Кубке лиги и Кубке Англии. В целом так не будет. Но мы стараемся давать каждому возможность. На прошлой неделе все показали хорошую игру. Надеюсь, завтра будет так же», - сказал Мареска журналистам на пресс-конференции.

Матч между «Челси» и «Гентом» стартует 3 октября в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска

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ЧЕЛСИ ГЕНТ
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