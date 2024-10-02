Мареска высказался об отсутствии Палмера

В четверг в первом туре Лиги конференций «Челси» будет принимать «Гент». За лондонскую команду не сыграет её главная звезда – Коул Палмер. «Пенсионеры» решили не заявлять игрока на турнир в условиях насыщенного календаря. Рулевой «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос, нужно ли команде учиться играть без Палмера.

«Мы провели несколько матчей без Коула. Конечно, для нас Коул является очень важным футболистом. Но нам также нужно думать о том, как защитить некоторых игроков. Им это нужно. Думаю, Коула нужно защитить», - сказал Мареска журналистам.

Напомним, что на выходных Коул Палмер оформил покер в матче Премьер-лиги против «Лестера».