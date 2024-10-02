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Лига конференций

Мареска высказался о Лиге конференций

02 Октября 2024 • 16:46 Комментировать
Челси
...
Гент
1 1.30 X 6.00 2 10.00
03.10 22:00

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о Лиге конференций. В четверг вечером в первом туре этого турнира лондонская команда сыграет против бельгийского «Гента» на своём поле.

«Это официальное соревнование, поэтому мы взволнованы. Мы постараемся сделать всё возможное. Речь идёт о еврокубковом турнире, и мы должны быть готовы к нему», - сказал Мареска на пресс-конференции в среду.

Матч Лиги конференций между «Челси» и «Гентом» стартует на стадионе «Стэмфорд Бридж» 3 октября в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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