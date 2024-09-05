«Челси» не заявил Палмера на Лигу конференций – названа причина

«Челси» в четверг обнародовал заявку на Лигу конференций. В списке отсутствует лидер команды – атакующий полузащитник Коул Палмер.

Как сообщает на своих страницах The Standard, «Челси» принял решение не заявлять Палмера, чтобы ограничить количество матчей, в которых может выступить футболист. Дело в том, что с учётом предстоящего клубного чемпионата мира сезон 2024/2025 может получиться очень долгим.

Из тех же соображений «Челси» не включил в заявку на Лигу конференций Ромео Лавию и Уэсли Фофана.

Ближайший матч Лиги конференций «Челси» проведёт 3 октября – против «Гента» на своём поле.