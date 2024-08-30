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Лига конференций

С кем сыграет «Челси»: Результаты жеребьёвки Лиги конференций

30 Августа 2024 • 16:23 Комментировать

В пятницу состоялась жеребьёвка основной стадии Лиги конференций. Третий клубный турнир Европы в сезоне 2024/2025 тоже будет проходить в обновлённом формате без группового этапа. Результаты жеребьёвки приведены ниже.

Соперники команд из 1-й корзины:

"Челси" (Англия):

"Гент" (Бельгия)

"Хайденхайм" (Германия)

"Астана" (Казахстан)

"Шемрок Роверс" (Ирландия)

"Панатинаикос" (Греция)

"Ноа" (Армения)

"Копенгаген" (Дания):

"Бетис" (Испания)

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"Истанбул Башакшехир" (Турция)

"Рапид" (Австрия)

"Хартс" (Шотландия)

"Ягеллония" (Польша)

"Динамо" (Беларусь)

"Гент" (Бельгия):

"Челси" (Англия)

"Мольде" (Норвегия)

"Омония" (Кипр)

"Лугано" (Швейцария)

"Бачка-Топола" (Сербия)

"Ларн" (Северная Ирландия)

"Фиорентина" (Италия):

ЛАСК (Австрия)

АПОЭЛ (Кипр)

"Витория Гимарайнш" (Португалия)

"ТНС" (Уэльс)

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"Санкт-Галлен" (Швейцария)

"Пафос" (Кипр)

ЛАСК (Австрия):

"Фиорентина" (Италия)

"Юргорден" (Швеция)

"Олимпия" (Словения)

"Серкль Брюгге" (Бельгия)

"Борац" (Босния и Герцеговина)

"Викингур" (Исландия)

"Бетис" (Испания):

"Копенгаген" (Дания)

"Легия" (Польша)

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ХИК (Финляндия)

"Млада Болеслав" (Чехия)

"Петрокуб" (Молдова)

"Целе" (Словения)

 

Соперники команд из 2-й корзины:

"Истанбул Башакшехир" (Турция):

"Копенгаген" (Дания)

"Хайденхайм" (Германия)

"Рапид" (Австрия)

"Серкль Брюгге" (Бельгия)

"Петрокуб" (Молдова)

"Целе" (Словения)

"Мольде" (Норвегия):

"Гент" (Бельгия)

АПОЭЛ (Кипр)

ХИК (Финляндия)

"Млада Болеслав" (Чехия)

"Ягеллония" (Польша)

"Ларн" (Северная Ирландия)

"Легия" (Польша):

"Бетис" (Испания)

"Юргорден" (Швеция)

"Омония" (Кипр)

"Лугано" (Швейцария)

"Бачка-Топола" (Сербия)

"Динамо" (Беларусь)

"Хайденхайм" (Германия):

"Челси" (Англия)

"Истанбул Башакшехир" (Турция)

"Олимпия" (Словения)

"Хартс" (Шотландия)

"Санкт-Галлен" (Швейцария)

"Пафос" (Кипр)

"Юргорден" (Швеция):

ЛАСК (Австрия)

"Легия" (Польша)

"Витория Гимарайнш" (Португалия)

"ТНС" (Уэльс)

"Панатинаикос" (Греция)

"Викингур" (Исландия)

АПОЭЛ (Кипр):

"Фиорентина" (Италия)

"Мольде" (Швеция)

"Астана" (Казахстан)

"Шемрок Роверс" (Ирландия)

"Борац" (Босния и Герцеговина)

"Ноа" (Армения)

 

Соперники команд из 3-й корзины:

"Рапид" (Австрия):

"Копенгаген" (Дания)

"Истанбул Башакшехир" (Турция)

"Омония" (Кипр)

"Шемрок Роверс" (Ирландия)

"Петрокуб" (Молдова)

"Ноа" (Армения)

"Омония" (Кипр):

"Гент" (Бельгия)

"Легия" (Польша)

"Рапид" (Австрия)

"Хартс" (Шотландия)

"Борац" (Босния и Герцеговина)

"Викингур" (Исландия)

ХИК (Финляндия):

"Бетис" (Испания)

"Мольде" (Норвегия)

"Олимпия" (Словения)

"Лугано" (Швейцария)

"Панатинаикос" (Греция)

"Динамо" (Беларусь)

"Витория Гимарайнш" (Португалия):

"Фиорентина" (Италия)

"Юргорден" (Швеция)

"Астана" (Казахстан)

"Млада Болеслав" (Чехия)

"Санкт-Галлен" (Швейцария)

"Целе" (Словения)

"Астана" (Казахстан):

"Челси" (Англия)

АПОЭЛ (Кипр)

"Витория Гимарайнш" (Португалия)

"ТНС" (Уэльс)

"Бачка-Топола" (Сербия)

"Пафос" (Кипр)

"Олимпия" (Словения):

ЛАСК (Австрия)

"Хайденхайм" (Германия)

ХИК (Финляндия)

"Серкль Брюгге" (Бельгия(

"Ягеллония" (Польша)

"Ларн" (Северная Ирландия)

 

Соперники команд из 4-й корзины:

"Серкль Брюгге" (Бельгия):

ЛАСК (Австрия)

"Истанбул Башакшехир" (Турция)

"Олимпия" (Словения)

"Хартс" (Шотландия)

"Санкт-Галлен" (Швейцария)

"Викингур" (Исландия)

"Шемрок Роверс" (Ирландия):

"Челси" (Англия)

АПОЭЛ (Кипр)

"Рапид" (Австрия)

"Санкт-Галлен" (Швейцария)

"Борац" (Босния и Герцеговина)

"Ларн" (Северная Ирландия)

"ТНС" (Уэльс):

"Фиорентина" (Италия)

"Юргорден" (Швеция)

"Астана" (Казахстан)

"Шемрок Роверс" (Ирландия)

"Панатинаикос" (Греция)

"Целе" (Словения)

"Лугано" (Швейцария):

"Гент" (Бельгия)

"Легия" (Польша)

ХИК (Финляндия)

"Млада Болеслав" (Чехия)

"Бачка-Топола" (Сербия)

"Пафос" (Кипр)

"Хартс" (Шотландия):

"Копенгаген" (Дания)

"Хайденхайм" (Германия)

"Омония" (Кипр)

"Серкль Брюгге" (Бельгия)

"Петрокуб" (Молдова)

"Динамо" (Беларусь)

"Млада Болеслав" (Чехия):

"Бетис" (Испания)

"Мольде" (Норвегия)

"Витория Гимарайнш" (Португалия)

"Лугано" (Швейцария)

"Ягеллония" (Польша)

"Ноа" (Армения)

 

Соперники команд из 5-й корзины:

"Петрокуб" (Молдова):

"Бетис" (Испания)

"Истанбул Башакшехир" (Турция)

"Рапид" (Австрия)

"Хартс" (Шотландия)

"Ягеллония" (Польша)

"Пафос" (Кипр)

"Санкт-Галлен" (Швейцария):

"Фиорентина" (Италия)

"Хайденхайм" (Германия)

"Виктория Гимарайнш" (Португалия)

"Серкль Брюгге" (Бельгия)

"Бачка-Топола" (Сербия)

"Ларн" (Северная Ирландия)

"Панатинаикос" (Греция):

"Челси" (Англия)

"Юргорден" (Швеция)

ХИК (Финляндия)

"ТНС" (Уэльс)

"Борац" (Босния и Герцеговина)

"Динамо" (Беларусь)

"Бачка-Топола" (Сербия):

"Гент" (Бельгия)

"Легия" (Польша)

"Астана" (Казахстан)

"Лугано" (Швейцария)

"Санкт-Галлен" (Швейцария)

"Ноа" (Армения)

"Борац" (Босния и Герцеговина):

ЛАСК (Австрия)

АПОЭЛ (Кипр)

"Омония" (Кипр)

"Шемрок Роверс" (Ирландия)

"Панатинаикос" (Греция)

"Викингур" (Исландия)

"Ягеллония" (Польша):

"Копенгаген" (Дания)

"Мольде" (Норвегия)

"Олимпия" (Словения)

"Млада Болеслав" (Чехия)

"Петрокуб" (Молдова)

"Целе" (Словения)

 

Соперники команд из 6-й корзины:

"Целе" (Словения):

"Бетис" (Испания)

"Истанбул Башакшехир" (Турция)

"Витория Гимарайнш" (Португалия)

"ТНС" (Уэльс)

"Ягеллония" (Польша)

"Пафос" (Кипр)

"Ларн" (Северная Ирландия)​​​​​​:

"Гент" (Бельгия)

"Мольде" (Норвегия)

"Олимпия" (Словения)

"Шемрок Роверс" (Ирландия)

"Санкт-Галлен" (Швейцария)

"Динамо" (Беларусь)

"Динамо" (Беларусь):

"Копенгаген" (Дания)

"Легия" (Польша)

ХИК (Финляндия)

"Хартс" (Шотландия)

"Панатинаикос" (Греция)

"Ларн" (Северная Ирландия)

"Пафос" (Кипр):

"Фиорентина" (Италия)

"Хайденхайм" (Германия)

"Астана" (Казахстан)

"Лугано" (Швейцария)

"Петрокуб" (Молдова)

"Целе" (Словения)

"Викингур" (Исландия):

ЛАСК (Австрия)

"Юргорден" (Швеция)

"Омония" (Кипр)

"Серкль Брюгге" (Бельгия)

"Борац" (Босния и Герцеговина)

"Ноа" (Армения)

"Ноа" (Армения):

"Челси" (Англия)

АПОЭЛ (Кипр)

"Рапид" (Австрия)

"Млада Болеслав" (Чехия)

"Бачка-Топола" (Сербия)

"Викингур" (Исландия)

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