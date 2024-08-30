С кем сыграет «Челси»: Результаты жеребьёвки Лиги конференций

В пятницу состоялась жеребьёвка основной стадии Лиги конференций. Третий клубный турнир Европы в сезоне 2024/2025 тоже будет проходить в обновлённом формате без группового этапа. Результаты жеребьёвки приведены ниже.
Соперники команд из 1-й корзины:
"Челси" (Англия):
"Гент" (Бельгия)
"Хайденхайм" (Германия)
"Астана" (Казахстан)
"Шемрок Роверс" (Ирландия)
"Панатинаикос" (Греция)
"Ноа" (Армения)
"Копенгаген" (Дания):
"Бетис" (Испания)
"Истанбул Башакшехир" (Турция)
"Рапид" (Австрия)
"Хартс" (Шотландия)
"Ягеллония" (Польша)
"Динамо" (Беларусь)
"Гент" (Бельгия):
"Челси" (Англия)
"Мольде" (Норвегия)
"Омония" (Кипр)
"Лугано" (Швейцария)
"Бачка-Топола" (Сербия)
"Ларн" (Северная Ирландия)
"Фиорентина" (Италия):
ЛАСК (Австрия)
АПОЭЛ (Кипр)
"Витория Гимарайнш" (Португалия)
"ТНС" (Уэльс)
"Санкт-Галлен" (Швейцария)
"Пафос" (Кипр)
ЛАСК (Австрия):
"Фиорентина" (Италия)
"Юргорден" (Швеция)
"Олимпия" (Словения)
"Серкль Брюгге" (Бельгия)
"Борац" (Босния и Герцеговина)
"Викингур" (Исландия)
"Бетис" (Испания):
"Копенгаген" (Дания)
"Легия" (Польша)
ХИК (Финляндия)
"Млада Болеслав" (Чехия)
"Петрокуб" (Молдова)
"Целе" (Словения)
Соперники команд из 2-й корзины:
"Истанбул Башакшехир" (Турция):
"Копенгаген" (Дания)
"Хайденхайм" (Германия)
"Рапид" (Австрия)
"Серкль Брюгге" (Бельгия)
"Петрокуб" (Молдова)
"Целе" (Словения)
"Мольде" (Норвегия):
"Гент" (Бельгия)
АПОЭЛ (Кипр)
ХИК (Финляндия)
"Млада Болеслав" (Чехия)
"Ягеллония" (Польша)
"Ларн" (Северная Ирландия)
"Легия" (Польша):
"Бетис" (Испания)
"Юргорден" (Швеция)
"Омония" (Кипр)
"Лугано" (Швейцария)
"Бачка-Топола" (Сербия)
"Динамо" (Беларусь)
"Хайденхайм" (Германия):
"Челси" (Англия)
"Истанбул Башакшехир" (Турция)
"Олимпия" (Словения)
"Хартс" (Шотландия)
"Санкт-Галлен" (Швейцария)
"Пафос" (Кипр)
"Юргорден" (Швеция):
ЛАСК (Австрия)
"Легия" (Польша)
"Витория Гимарайнш" (Португалия)
"ТНС" (Уэльс)
"Панатинаикос" (Греция)
"Викингур" (Исландия)
АПОЭЛ (Кипр):
"Фиорентина" (Италия)
"Мольде" (Швеция)
"Астана" (Казахстан)
"Шемрок Роверс" (Ирландия)
"Борац" (Босния и Герцеговина)
"Ноа" (Армения)
Соперники команд из 3-й корзины:
"Рапид" (Австрия):
"Копенгаген" (Дания)
"Истанбул Башакшехир" (Турция)
"Омония" (Кипр)
"Шемрок Роверс" (Ирландия)
"Петрокуб" (Молдова)
"Ноа" (Армения)
"Омония" (Кипр):
"Гент" (Бельгия)
"Легия" (Польша)
"Рапид" (Австрия)
"Хартс" (Шотландия)
"Борац" (Босния и Герцеговина)
"Викингур" (Исландия)
ХИК (Финляндия):
"Бетис" (Испания)
"Мольде" (Норвегия)
"Олимпия" (Словения)
"Лугано" (Швейцария)
"Панатинаикос" (Греция)
"Динамо" (Беларусь)
"Витория Гимарайнш" (Португалия):
"Фиорентина" (Италия)
"Юргорден" (Швеция)
"Астана" (Казахстан)
"Млада Болеслав" (Чехия)
"Санкт-Галлен" (Швейцария)
"Целе" (Словения)
"Астана" (Казахстан):
"Челси" (Англия)
АПОЭЛ (Кипр)
"Витория Гимарайнш" (Португалия)
"ТНС" (Уэльс)
"Бачка-Топола" (Сербия)
"Пафос" (Кипр)
"Олимпия" (Словения):
ЛАСК (Австрия)
"Хайденхайм" (Германия)
ХИК (Финляндия)
"Серкль Брюгге" (Бельгия(
"Ягеллония" (Польша)
"Ларн" (Северная Ирландия)
Соперники команд из 4-й корзины:
"Серкль Брюгге" (Бельгия):
ЛАСК (Австрия)
"Истанбул Башакшехир" (Турция)
"Олимпия" (Словения)
"Хартс" (Шотландия)
"Санкт-Галлен" (Швейцария)
"Викингур" (Исландия)
"Шемрок Роверс" (Ирландия):
"Челси" (Англия)
АПОЭЛ (Кипр)
"Рапид" (Австрия)
"Санкт-Галлен" (Швейцария)
"Борац" (Босния и Герцеговина)
"Ларн" (Северная Ирландия)
"ТНС" (Уэльс):
"Фиорентина" (Италия)
"Юргорден" (Швеция)
"Астана" (Казахстан)
"Шемрок Роверс" (Ирландия)
"Панатинаикос" (Греция)
"Целе" (Словения)
"Лугано" (Швейцария):
"Гент" (Бельгия)
"Легия" (Польша)
ХИК (Финляндия)
"Млада Болеслав" (Чехия)
"Бачка-Топола" (Сербия)
"Пафос" (Кипр)
"Хартс" (Шотландия):
"Копенгаген" (Дания)
"Хайденхайм" (Германия)
"Омония" (Кипр)
"Серкль Брюгге" (Бельгия)
"Петрокуб" (Молдова)
"Динамо" (Беларусь)
"Млада Болеслав" (Чехия):
"Бетис" (Испания)
"Мольде" (Норвегия)
"Витория Гимарайнш" (Португалия)
"Лугано" (Швейцария)
"Ягеллония" (Польша)
"Ноа" (Армения)
Соперники команд из 5-й корзины:
"Петрокуб" (Молдова):
"Бетис" (Испания)
"Истанбул Башакшехир" (Турция)
"Рапид" (Австрия)
"Хартс" (Шотландия)
"Ягеллония" (Польша)
"Пафос" (Кипр)
"Санкт-Галлен" (Швейцария):
"Фиорентина" (Италия)
"Хайденхайм" (Германия)
"Виктория Гимарайнш" (Португалия)
"Серкль Брюгге" (Бельгия)
"Бачка-Топола" (Сербия)
"Ларн" (Северная Ирландия)
"Панатинаикос" (Греция):
"Челси" (Англия)
"Юргорден" (Швеция)
ХИК (Финляндия)
"ТНС" (Уэльс)
"Борац" (Босния и Герцеговина)
"Динамо" (Беларусь)
"Бачка-Топола" (Сербия):
"Гент" (Бельгия)
"Легия" (Польша)
"Астана" (Казахстан)
"Лугано" (Швейцария)
"Санкт-Галлен" (Швейцария)
"Ноа" (Армения)
"Борац" (Босния и Герцеговина):
ЛАСК (Австрия)
АПОЭЛ (Кипр)
"Омония" (Кипр)
"Шемрок Роверс" (Ирландия)
"Панатинаикос" (Греция)
"Викингур" (Исландия)
"Ягеллония" (Польша):
"Копенгаген" (Дания)
"Мольде" (Норвегия)
"Олимпия" (Словения)
"Млада Болеслав" (Чехия)
"Петрокуб" (Молдова)
"Целе" (Словения)
Соперники команд из 6-й корзины:
"Целе" (Словения):
"Бетис" (Испания)
"Истанбул Башакшехир" (Турция)
"Витория Гимарайнш" (Португалия)
"ТНС" (Уэльс)
"Ягеллония" (Польша)
"Пафос" (Кипр)
"Ларн" (Северная Ирландия):
"Гент" (Бельгия)
"Мольде" (Норвегия)
"Олимпия" (Словения)
"Шемрок Роверс" (Ирландия)
"Санкт-Галлен" (Швейцария)
"Динамо" (Беларусь)
"Динамо" (Беларусь):
"Копенгаген" (Дания)
"Легия" (Польша)
ХИК (Финляндия)
"Хартс" (Шотландия)
"Панатинаикос" (Греция)
"Ларн" (Северная Ирландия)
"Пафос" (Кипр):
"Фиорентина" (Италия)
"Хайденхайм" (Германия)
"Астана" (Казахстан)
"Лугано" (Швейцария)
"Петрокуб" (Молдова)
"Целе" (Словения)
"Викингур" (Исландия):
ЛАСК (Австрия)
"Юргорден" (Швеция)
"Омония" (Кипр)
"Серкль Брюгге" (Бельгия)
"Борац" (Босния и Герцеговина)
"Ноа" (Армения)
"Ноа" (Армения):
"Челси" (Англия)
АПОЭЛ (Кипр)
"Рапид" (Австрия)
"Млада Болеслав" (Чехия)
"Бачка-Топола" (Сербия)
"Викингур" (Исландия)
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