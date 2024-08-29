Ударный отрезок в 3 минуты позволил «Бетису» разгромить «Кривбасс»

После 0:2 в первом матче с «Бетисом» в плей-офф квалификации Лиги конференций практически никто не ставил на «Кривбасс». В итоге испанцы снова победили, а все голы случились с 40-й по 43-ю минуту поединка. Абде Эз от лицевой вложил мяч в ногу Айтора Руибаля. Тут же Родри перехватил мяч и вывел Эза на убойную позицию - 2:0. Прострел Роди пытался перехватить голкипер, и Эз сработал на добивании - 3:0.
В итоге еще одна победа «Бетиса», который сыграет в основной стадии турнира, для «Кривбасса» еврокубки закончились.
Протокол игры
|(1:0) Руибаль Айтор40'
|(2:0) Эз Абде41'
|(3:0) Эз Абде43'
Силва Руи•Бельерин Эктор•Льоренте Диего46' (Перро Ромен (46') •Натан•Родригес Рикардо•Кардозо Джонни•Алтимира Серхи•Родри Родриго68' (Хуанми Мигель (68') •Лосада Икер•Эз Абде59' (Диао Ассане (59') •Руибаль Айтор59' (Форнальс Пабло (59')
Клищук Андрей•Bandeira46' (Понедельник Андрей (46') •Романчук Александр II•Стецков Тимур•Дибанго Иван•Бизимана Джихад•Вакулко Юрий71' (Хомченовский Дмитрий (71') •Кузык Денис46' (По Жан-Морель (46') •Лунёв Максим59' (Созах Даниэль (59') •Драмбаев Aлександр•Кожушко Олег59' (Микитишин Артур (59')
29 августа. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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