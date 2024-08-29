Ударный отрезок в 3 минуты позволил «Бетису» разгромить «Кривбасс»

После 0:2 в первом матче с «Бетисом» в плей-офф квалификации Лиги конференций практически никто не ставил на «Кривбасс». В итоге испанцы снова победили, а все голы случились с 40-й по 43-ю минуту поединка. Абде Эз от лицевой вложил мяч в ногу Айтора Руибаля. Тут же Родри перехватил мяч и вывел Эза на убойную позицию - 2:0. Прострел Роди пытался перехватить голкипер, и Эз сработал на добивании - 3:0.

В итоге еще одна победа «Бетиса», который сыграет в основной стадии турнира, для «Кривбасса» еврокубки закончились.