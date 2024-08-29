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Лига конференций

«Челси» уступил «Серветту», но остался в Лиге конференций

29 Августа 2024 • 23:25 Комментировать (1)
Серветт
2:1
Челси

«Челси» обыграл «Серветт» (2:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций и сегодня начал игру с пенальти за снос Михаила Мудрика на левом краю штрафной. Сильный удар Кристофера Нкунку с 11 метров в левый нижний угол, вратарь угадал направление, но выручить не сумел - 0:1. Несмотря на доминирование «синих», матч не был для них простым. Дерек Кутеса прорвался по центральной зоне и покатил мяч в штрафную на ход Джереми Гийемено, который с 13 метров в касание пробил в дальний нижний угол - 1:1. Нкунку после заброса из глубины вывалился на рандеву с голкипером, но с висящим на спине защитником, а вратарь парировал удар француза в ближнем бою.

Мудрик в контратаке убежал от защитника, однако кипер в очередной раз в ближнем бою спас  ворота. На 72-й минуте «Серветт» забил снова - перехватили хозяева мяч на чужой половине, Мирослав Стеванович навесил с правого фланга, а Энцо Кривелли здорово сыграл на ближней штанге на опережение и пробил головой в ближний угол - 2:1. Тирик Джордж исполнил проникающий пас в штрафную «Серветта», Николас Джексон переправил мяч в ворота, но гол не засчитан из-за офсайда. Нкунку нашел в штрафной «Серветта» Коула Палмера, который оказался один перед вратарем хозяев, однако удар лидера «Челси» отразила перекладина.

Лондонцы уступили сегодня, но по сумме матчей прошли дальше.

Протокол игры  
Серветт2:1Челси
  14'Нкунку Кристофер (0:1)
(1:1) Гийемено Джереми32'  
(2:1) Кривелли Энцо72'  
Малл ДжоэлЦунэмото КэйгоРуй СтивСеврен Йоан  9'Мазику БрэдлиКонья ТимотеОндуа ГаэльДулин Давид  65' 85' (Уаттара Тьемоко ( 85') Кутеса Дерек 78' (Фон Моос Юлиан ( 78') Антунес Алексис 62' (Стеванович Мирослав ( 62') Гийемено Джереми 62' (Кривелли Энцо ( 62'  64')
Запасные: Савадого МаликБарон ЭнтониМаньен ТеоСимбаколи МамадуСрджанович ЛунВебер ПатрикБессон ЛеоФрик Джереми
Йоргенсен ФилипВейга Ренату  85'Бадьяшиль Бенуа  18'Адарабиойо ОлуватосинДисаси АксельФернандес Энцо 63' (Кайседо Мойсес ( 63') Дьюсбери-Холл КирнанМадуэке Нони 62' (Джордж Тирик ( 62') Нкунку КристоферМудрик Михаил 73' (Палмер Коул ( 73') Гиу Марк 63' (Джексон Николас ( 63'  74')
Запасные: Санчес РобертБеттинелли МаркусАчемпонг ДжошуаКолвилл ЛевиКукурелья Марк
29 августа. Стадион "Стад де Женев" (Женева).
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Серветт

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Комментарии (1) Все комментарии
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Zed2891
30 Августа 2024 в 00:17
Это просто какое-то "Позорси".
А Мудрик это мегафейл, да и Дисасси тоже.
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