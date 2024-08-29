«Челси» уступил «Серветту», но остался в Лиге конференций

«Челси» обыграл «Серветт» (2:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций и сегодня начал игру с пенальти за снос Михаила Мудрика на левом краю штрафной. Сильный удар Кристофера Нкунку с 11 метров в левый нижний угол, вратарь угадал направление, но выручить не сумел - 0:1. Несмотря на доминирование «синих», матч не был для них простым. Дерек Кутеса прорвался по центральной зоне и покатил мяч в штрафную на ход Джереми Гийемено, который с 13 метров в касание пробил в дальний нижний угол - 1:1. Нкунку после заброса из глубины вывалился на рандеву с голкипером, но с висящим на спине защитником, а вратарь парировал удар француза в ближнем бою.

Мудрик в контратаке убежал от защитника, однако кипер в очередной раз в ближнем бою спас ворота. На 72-й минуте «Серветт» забил снова - перехватили хозяева мяч на чужой половине, Мирослав Стеванович навесил с правого фланга, а Энцо Кривелли здорово сыграл на ближней штанге на опережение и пробил головой в ближний угол - 2:1. Тирик Джордж исполнил проникающий пас в штрафную «Серветта», Николас Джексон переправил мяч в ворота, но гол не засчитан из-за офсайда. Нкунку нашел в штрафной «Серветта» Коула Палмера, который оказался один перед вратарем хозяев, однако удар лидера «Челси» отразила перекладина.

Лондонцы уступили сегодня, но по сумме матчей прошли дальше.