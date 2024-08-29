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Лига конференций

«Пюник» покинул Лигу конференций после разгрома от «Целе»

29 Августа 2024 • 23:10 Комментировать
Целе
4:1
Пюник

На прошлой неделе «Пюник» со счётом 1:0 переиграл «Целе», а сегодня не смог подтвердить обоснованность претензий на групповую стадию Лиги конференций.

Уже в дебюте угловой на правом фланге заработали хозяева, последовал навес к линии вратарской, откуда головой пробил Марко Дулка, Голкипер справился и парировал выстрел на Дамьяна Вуклишевича, который с пары метров добавил в штангу. На 11-й минуте форвард «Пюника» Джеймс получил красную карточку - Хуан Ньето что-то сказал игроку клуба из Армении, а тот в ответ ударил его рукой в лицо. Жан Карничник от левого угла штрафной выполнил мягкий навес в центр к линии вратарской, Дулка выиграл верховое единоборство и головой пробил рядом с левой штангой. На 22-й минуте навес от левого угла штрафной в центр, игровой снаряд попал в игрока «Пюника» и отскочил к Клемену Неманичу, который с 17 метров идеально пробил в правый верхний угол - 1:0. Нино Коутер из глубины отдал пас к правому углу вратарской на Алёшу Матко, который плотно пробил в ближний угол, но переиграть голкипера у него не получилось. «Целе» упрочил перевес с пенальти в конце первого тайма - плотно в левый угол пробил Лука Бобичанец с одиннадцатиметровой отметки. кипер угадал направление удара, но спасти свою команду не сумел - 2:0.

На 50-й минуте Марио Квесич получает вторую жёлтую карточку, потому что грубо влетел в Евгения Кочука. Кочук размочил счет с пенальти на 63-й минуте - уверенно в правый угол пробил, а голкипер направление не угадал и отправился в другую сторону - 2:1. Мартим Майя потерял игровой снаряд на своей половине поля, после чего Армандас Кучис протащил мяч вперёд и от радиуса штрафной идеально пробил в левый нижний угол - 3:1. Вскоре Бобичанец из глубины выполнил шикарный заброс за спину защитникам в правую часть штрафной на Кучиса, который открылся на грани офсайда и уверенно переиграл вратаря ударом с близкого расстояния - 4:1.

«Пюник» завершил выступления в еврокубках.

Протокол игры  
Целе4:1Пюник
(1:0) Неманич Клемен22'  
(2:0) Бобичанец Лука42'  
  63'Кочук Евгений (2:1)
(3:1) Кучис Армандас74'  
(4:1) Кучис Армандас85'  
Розман Матьяж  90'Ньето ХуанВуклишевич ДамьянНеманич Клемен  13'Карничник ЖанКоутер НиноДулка МаркоБобичанец ЛукаКвесич Марио  23'  50'Фильо Эдмилсон 57' (Пишек Йошт ( 57'  90') Матко Алёша 71' (Кучис Армандас ( 71')
Запасные: Брнич ИванБралич СлавкоШтубляр ЛовроКавчич Матия
Авакян ХенриДавидян Давид 79' (Удо Соломон ( 79') Братков Антон  90'Вакуленко СергейЖуниньо IIАлемаоКочук Евгений 79' (Дебле Серж ( 79') Майя Мартим 79' (Браво Хуан II ( 79') Отубанджо Юсуф 80' (Паредеш Жоау ( 80') АгдонДжеймс  11'
Запасные: Бучнев СтаниславВосканян ТаронОганесян АрманГригорян АртакМалакян ЭдгарМикаэлян Сергей
29 августа. Стадион "Stadion Z'dezele".
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Пюник Целе

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Целе — Пюник Лиги конференций — 29 августа 2024
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