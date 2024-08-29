«Ноа» удалось в меньшинстве пройти «Ружомберок»

Армянская команда «Ноа» после победы 3:0 в первом матче со словацким «Ружомбероком» (3:0) сегодня подарила надежду сопернику. Хозяева отметились быстрым голом - Оливер Лютеран получил мяч перед штрафной соперника и с 18 метров поразил левую от себя «девятку» ворот. У гостей Виргиль Пинсон после заброса из глубины пробил с носка, кипер перевел мяч в штангу, а затем успел выставить руку и помешал добиванию от Виргиля. А на 45-й минуте быстрая атака удалась «Ружомбероку» - Мартин Хриен от правой бровки забросил мяч в штрафную, Мартин Гомола грудью сбросил на Яна Гладика, который в касание поразил ближний угол - 2:0.

В середине второго тайма Пабло срубил Гладика - пенальти для словаков и вторая желтая карточка защитнику «Ноа». Мартин Бодя с 11 метров уверенно пробил в левый от себя угол, голкипер угадал направление, но спасти ворота было практически нереально - 3:0. На 88-й минуте армяне забили такой важный гол - подачу с левого фланга исполнил Пинсон, а Матеус Айяс головой расстрелял ворота - 3:1.

По сумме двух встреч «Ноа» в групповой стадии Лиги конференций.