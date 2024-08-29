«Зиря» обыграла «Омонию», напоследок хлопнув дверью

«Зиря» провела матч престижа с «Омонией» после 0:6 на прошлой неделе в поединке Лиги конференций. Команда из Азербайджана была намного активнее соперника и постоянно пыталась атаковать, но с голами снова были проблемы.

Если не брать во внимание несколько перспективных выпадов, сорванных из-за офсайдов, то можно выделить только два эпизода. На 25-й минуте отличным пасом Омер Ацили вывел один на один с голкипером Андроникоса Какулиса, но тот пробил не только мимо голкипера, но и рядом со штангой. На 79-й минуте с левого фланга навесил на дальнюю штангу Магсад Алиев на Рафаэля Утцига, который выиграл верх и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.

1:0 в итоге, но этого мало, «Зиря» прощается с еврокубками.