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«Зиря» обыграла «Омонию», напоследок хлопнув дверью

29 Августа 2024 • 21:13 Комментировать
Зиря
1:0
Омония Никосия

«Зиря» провела матч престижа с «Омонией» после 0:6 на прошлой неделе в поединке Лиги конференций. Команда из Азербайджана была намного активнее соперника и постоянно пыталась атаковать, но с голами снова были проблемы.

Если не брать во внимание несколько перспективных выпадов, сорванных из-за офсайдов, то можно выделить только два эпизода. На 25-й минуте отличным пасом Омер Ацили вывел один на один с голкипером Андроникоса Какулиса, но тот пробил не только мимо голкипера, но и рядом со штангой. На 79-й минуте с левого фланга навесил на дальнюю штангу Магсад Алиев на Рафаэля Утцига, который выиграл верх и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.

1:0 в итоге, но этого мало, «Зиря» прощается с еврокубками.

Протокол игры  
Зиря1:0Омония Никосия
(1:0) Утциг Рафаэль79'  
Силва ТьягоАлиев Гисмат  65'Руан IIIМуцинзи АнгеИсаев Магсад 87' (Байрамов Фуад ( 87') Зебли Дезире Пьер 61' (Ахмедзаде Рустам ( 61') Нуриев Джейхун 61' (Папунашвили Гиоргий ( 61') Кулиев Эльдар 76' (Алиджанов Элчин ( 76') Волков Давит 61' (Ибрагим Аббас ( 61') Салифу СумаУтциг Рафаэль
Запасные: Хашимов СалимАка СтефанБайрамов Айдын
Фабиано ФрейтасДионку Альфа 63' (Саиду Алиу ( 63') Кулибали Сену 73' (Ланг Адам ( 73') Хеландер ФилипХаммас АминЭракович Новица 63' (Масурас Яннис ( 63') Марич МатеоЭвандро Коста  38' 80' (Мусяловски Матеуш ( 80') Ацили ОмерКакулис АндроникосСимич Велько 63' (Кусулос Янис ( 63')
Запасные: Семедо ВиллиНеофиту АнгелосНиколау АндреасУзохо ФрэнсисКирякидес ХараламбосСтемпиньски МариушПанайотис Андреу
29 августа. Стадион "Далга Арена" (Баку).
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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Зиря — Омония Лиги конференций — 29 августа 2024
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