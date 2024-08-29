«Зиря» обыграла «Омонию», напоследок хлопнув дверью

«Зиря» провела матч престижа с «Омонией» после 0:6 на прошлой неделе в поединке Лиги конференций. Команда из Азербайджана была намного активнее соперника и постоянно пыталась атаковать, но с голами снова были проблемы.
Если не брать во внимание несколько перспективных выпадов, сорванных из-за офсайдов, то можно выделить только два эпизода. На 25-й минуте отличным пасом Омер Ацили вывел один на один с голкипером Андроникоса Какулиса, но тот пробил не только мимо голкипера, но и рядом со штангой. На 79-й минуте с левого фланга навесил на дальнюю штангу Магсад Алиев на Рафаэля Утцига, который выиграл верх и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.
1:0 в итоге, но этого мало, «Зиря» прощается с еврокубками.
Протокол игры
|(1:0) Утциг Рафаэль79'
Силва Тьяго•Алиев Гисмат• 65'Руан III•Муцинзи Анге•Исаев Магсад87' (Байрамов Фуад (87') •Зебли Дезире Пьер61' (Ахмедзаде Рустам (61') •Нуриев Джейхун61' (Папунашвили Гиоргий (61') •Кулиев Эльдар76' (Алиджанов Элчин (76') •Волков Давит61' (Ибрагим Аббас (61') •Салифу Сума•Утциг Рафаэль
Запасные: Хашимов Салим•Ака Стефан•Байрамов Айдын
Фабиано Фрейтас•Дионку Альфа63' (Саиду Алиу (63') •Кулибали Сену73' (Ланг Адам (73') •Хеландер Филип•Хаммас Амин•Эракович Новица63' (Масурас Яннис (63') •Марич Матео•Эвандро Коста 38'80' (Мусяловски Матеуш (80') •Ацили Омер•Какулис Андроникос•Симич Велько63' (Кусулос Янис (63')
29 августа. Стадион "Далга Арена" (Баку).
Бан пользователя