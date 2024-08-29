Мудрик и Нкунку – в старте «Челси» на ответный матч с «Серветтом»

Вечером четверга пройдёт ответный поединок раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА между женевским «Серветтом» и лондонским «Челси». За час до матча «синие» огласили свой состав на матч:

Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Бадьяшиль, Вейга, Фернандес, Дьюсбери-Холл, Мадуэке, Мудрик, Нкунку, Гиу.

Напомним, что в первой встрече, что прошла в Лондоне на прошлой неделе, «Челси» оформил уверенную победу над гостями из Швейцарии – 2:0.

Текстовую трансляцию ответного поединка проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.