«Астана» пробилась в Лигу конференций, разгромив «Бранн»

Казахстанская «Астана» разгромила норвежский «Бранн» дома в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций – 3:0. Эта победа позволила «Астане» по сумме двух встреч обыграть соперника и пройти в основную часть розыгрыша ЛК.
Счёт встречи был открыт только на 61-й минуте, сделал это Джеффри Чарльз точным ударом головой. На 83-й минуте Чарльз удачно выбрал позицию после навеса и удвоил преимущество хозяев.
Дело шло к овертайму в добавленное ко второй половине встречи время, однако Рамазан Каримов воспользовался ошибкой соперника и организовал сам себе выход один на один с голкипером гостей, 3:0 и приговор «Бранну».
Напомним, что в первом поединке норвежский клуб одержал победу со счётом 2:0. Итого 3:2, «Астана» идёт дальше.
Протокол игры
|(1:0) Чарльз Джеффри61'
|(2:0) Чарльз Джеффри81'
|(3:0) Каримов Рамазан90'
Чондрич Йосип•Казуколовас Кипрас•Калаица Бранимир•Аманович Алекса 45'88' (Куат Исламбек (88') •Бартолец Карло•Эбонг Макс•Грипши Назми•Вороговский Ян90' (Быстров Марат (90') •Томасов Марин•Чарльз Джеффри90' (Каримов Рамазан (90') •Камара Усман I
Дингеланд Матиас•Педерсен Торе•Кнудсен Фредрик•Кристиансен Рубен•Солтведт Йоахим• 77'Картум Сандер Эрик78' (Матисен Ульрик (78') •Корнвиг Эмиль•Хорн Майер• 66'Бломберг Оле-Дидрик62' (Селанн-Хеггебе Эуне (62') • 72'Финне Бор62' (Санде Мадс (62') •Кастро Никлас78' (Сери Яфет (78')
29 августа. Стадион "Центральный стадион Алматы" (Алматы).
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