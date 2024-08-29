«Астана» пробилась в Лигу конференций, разгромив «Бранн»

Казахстанская «Астана» разгромила норвежский «Бранн» дома в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций – 3:0. Эта победа позволила «Астане» по сумме двух встреч обыграть соперника и пройти в основную часть розыгрыша ЛК.

Счёт встречи был открыт только на 61-й минуте, сделал это Джеффри Чарльз точным ударом головой. На 83-й минуте Чарльз удачно выбрал позицию после навеса и удвоил преимущество хозяев.

Дело шло к овертайму в добавленное ко второй половине встречи время, однако Рамазан Каримов воспользовался ошибкой соперника и организовал сам себе выход один на один с голкипером гостей, 3:0 и приговор «Бранну».

Напомним, что в первом поединке норвежский клуб одержал победу со счётом 2:0. Итого 3:2, «Астана» идёт дальше.