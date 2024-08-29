Тренер «Астаны» признался, что у него есть план на ответный матч с «Бранном»

Выйти в Лигу конференций «Астане» из Казахстана будет очень непросто. Первый матч команда проиграла «Бранну» со счетом 0:2.

Кроме того, футболисты «Бранна» имели огромное преимущество и могли получить более солидный перевес. Несмотря на все сложности, Григорий Бабаян белый флаг не поднимает. Наставник «Астаны» подчеркивает, что его футболистам предстоит пойти на риск против команды, которая предпочитает играть в атакующий футбол. Иного выбора просто нет.

- «Бранн» всегда играет в атакующий футбол, но мы, проанализировали прошлую игру, мы понимаем, что завтра нужно рисковать. Пока у нас есть шансы, мы должны попробовать и оставить все силы. У нашей команды есть план, который мы постараемся реализовать, - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Отметим, что в прошлом году «Астана» играла на групповом этапе турнира. Встреча начнется в 17:00.