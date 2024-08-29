Мареска уверен, что «Челси» будет непросто в Швейцарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал предстоящий матч против «Серветта». Несмотря на преимущество в два мяча, Мареска ждет тяжелой игры.

Клуб из Лондона пока переживает не самые простые времена. В итоге, чтобы попасть даже в Лигу конференций, команде приходится играть квалификационные матчи.

Первый матч против «Серветта» завершился со счетом 2:0. Несмотря на это преимущество, Энцо Мареска уверен, что его команду ждёт очень непростой выезд. Он подчеркнул, что соперник не смог удивить, ведь тренер изначально знал, что это очень качественная команда со своими козырями. Наставник даже не стал скрывать, что у него присутствует некоторое волнение.

«Вы можете видеть стиль, в котором они хотят играть, то, как они защищаются, то, как они атакуют. Они очень высокие и выигрывают дуэли в большинстве случаев. Но они меня не удивили, потому что это очень хорошая команда с очень хорошими игроками, они совершенно ясно представляют, чего хотят добиться. Именно по этой причине я ожидаю очень тяжелой игры, потому что мы здесь, на их стадионе, с их болельщиками. В таких матчах я немного волнуюсь», - приводит слова наставника официальный сайт клуба.

Встреча в Швейцарии начнется в 21:30.

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