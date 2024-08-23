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Кайседо подвёл итоги матча против «Серветта»

23 Августа 2024 • 14:10 Комментировать
Челси
2:0
Серветт

Полузащитник лондонского «Челси» Мойсес Кайседо высказался о победе над швейцарским «Серветтом» (2:0) в первом матче финала квалификации Лиги конференций УЕФА.

Футболист отметил, что команда показала хорошую игру, и важно было уйти поля без пропущенного мяча, так как «синие» вообще не хотят пропускать.

«Тем более, что когда вы играете на «ноль», вы набираетесь уверенности в собственных силах», — приводит слова Марески официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, что ответная игра пройдёт 29 августа. В воскресенье, 25 августа, подопечные Энцо Марески в матче второго тура АПЛ на выезде сыграют против «Вулверхэмптона». 

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