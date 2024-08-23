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Лига конференций

Мареска оценил игру «Челси» в матче Лиги конференций

23 Августа 2024 • 03:48 Комментировать
Челси
2:0
Серветт

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился впечатлениями от игры своей команды в матче против швейцарского «Серветта» (2:0).

«Синие» взяли верх в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги конференций благодаря голам Кристофера Нкунку и Нони Мадуэке, забитым на 50-й и 76-й минутах соответственно.

«Мне понравилось, как команда действовала с мячом и без него, и особенно это касается начала матча. Второй тайм мы тоже начали хорошо: были агрессивны при владении и при обороне, временами выглядели по-настоящему здорово. Но были и моменты, когда мы испытывали трудности. Это нормально, если учесть, что мы в самом начале нашего пути.

В концовке мне пришлось поволноваться – мы играли с огнём. Да, команда могла действовать совершенно иначе, но, как я уже сказал, мы находимся в процессе развития, игроки только учатся. Радует, что в итоге мы не пропустили», – приводит журналист Бобби Винсент слова Марески.

Ответный матч состоится в следующий четверг.

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