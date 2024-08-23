Мареска – о невероятном промахе Гиу: «Он не любит забивать простые голы»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснил удивительный промах нападающего своей команда Марка Гиу.

В матче Лиги конференций с «Серветтом» (2:0) 18-летний игрок оказался перед пустыми воротами соперников, но слишком слабо покатил мяч, позволив вратарю отразить удар. Добивание также успехом не увенчалось – голкипер снова оказался проворнее.

«Гиу не любит забивать простые голы – ему нравятся только сложные! Он совсем молод, и стоит отметить, как он бегает и прессингует. Голы ещё придут к нему», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Марески из послематчевого интервью.

Марк Гиу перешёл в «Челси» из «Барселоны» в текущее трансферное окно.