«Ланс» в меньшинстве одолел «Панатинаикос»

«Ланс» с «Панатинаикосом» провели первую встречу за выход в групповую стадию Лиги конференций. Уже на четвертой минуте Пшемыслав Франковски вывел французов вперед, а на 20-й - вторую желтую карточку получил Факундо Медина. «Ланс» вдесятером отдал мяч противнику, но все равно атаковал острее и на 34-й минуте забил снова. Это Уэсли Саид отличился - 2:0. В начале второго тайма Фотис Иоаннидис сделал счет 2:1, но отыграться греки не смогли.
Впрочем через неделю они будут играть дома, там всё и решится.
Протокол игры
|(1:0) Франковски Пшемыслав4'
|(2:0) Саид Уэсли34'
|53'Иоаннидис Фотис (2:1)
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин• 82'Медина Факундо 13'• 20'Франковски Пшемыслав•Мачадо Дейвер90' (Чавес Джоаннер (90') •Томассон Адриен•Диуф Энди•Коста Давид26' (Хусанов Абдукодир (26') •Сотока Флориан•Саид Уэсли69' (Ласкари Реми Лебо (69')
Дронговски Бартломей•Котсирас Яннис67' (Вагианнидис Георгиос (67') • 84'Ингасон Сверрир•Едвай Тин•Младенович Филип•Гнезда-Черин Адам 71'85' (Еремеефф Александер (85') •Виллиан Арао80' (Лимниос Димитрис (80') •Тете 44'67' (Пельистри Факундо (67') •Бакасетас Тасос•Джуричич Филип80' (Максимович Неманья (80') •Иоаннидис Фотис
22 августа. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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