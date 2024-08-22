«Ланс» в меньшинстве одолел «Панатинаикос»

«Ланс» с «Панатинаикосом» провели первую встречу за выход в групповую стадию Лиги конференций. Уже на четвертой минуте Пшемыслав Франковски вывел французов вперед, а на 20-й - вторую желтую карточку получил Факундо Медина. «Ланс» вдесятером отдал мяч противнику, но все равно атаковал острее и на 34-й минуте забил снова. Это Уэсли Саид отличился - 2:0. В начале второго тайма Фотис Иоаннидис сделал счет 2:1, но отыграться греки не смогли.

Впрочем через неделю они будут играть дома, там всё и решится.