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Лига конференций

«Челси» с сухой победы стартовал в еврокубках

22 Августа 2024 • 23:53 Комментировать
Челси
2:0
Серветт
окончен

«Челси» достаточно расслабленно подошёл к первому матчу плей-офф Лиги конференций против «Серветта». Гости начали намного активнее соперника и в итоге даже чаще били по воротам.

Не смогли вынести мяч из своей штрафной площади лондонцы и позволили Давиду Дулину низом пробить по воротам в район левого угла створа - мяч забрал вратарь. Михаил Мудрик низом со свободного пространства почти с линии штрафной площади пробивал, но не попал в ближний угол.

В самом начале второго тайма Кристофер Нкунку заработал пенальти и сам пробил в левый угол, а голкипер не смог дотянуться - 1:0. В следующей атаке Марк Гиу оказался в семи метрах от пустых ворот и умудрился пробить в голкипера, добивание тоже ни о чем. На 76-й минуте Энцо Фернандес забросил мяч по правому полуфлангу на Нони Мадуэке, который подбежал к правому углу вратарской и поразил ближний угол - 2:0. Спас каркас ворот «Челси» от неприятностей -  пробивал игрок гостей с подступов к штрафной площади, и мяч отправился за лицевую линию после рикошета от перекладины.

Протокол игры  
Челси2:0Серветт
(1:0) Нкунку Кристофер50'  
(2:0) Мадуэке Нони76'  
Йоргенсен ФилипВейга РенатуБадьяшиль БенуаАдарабиойо ОлуватосинДисаси Аксель 78' (Гюсто Мало ( 78') Дьюсбери-Холл Кирнан  90'Кайседо Мойсес 84' (Лавия Ромео ( 84') Нету Педру 57' (Фернандес Энцо ( 57') Нкунку Кристофер 57' (Палмер Коул ( 57') Гиу Марк 57' (Мадуэке Нони ( 57') Мудрик Михаил
Запасные: Санчес РобертБеттинелли МаркусКолвилл ЛевиКукурелья МаркДжексон Николас
Фрик ДжеремиЦунэмото КэйгоРуй СтивСеврен ЙоанМазику БрэдлиДулин Давид 69' (Фон Моос Юлиан ( 69') Ондуа ГаэльСтеванович Мирослав 61' (Антунес Алексис ( 61') Конья Тимоте 85' (Уаттара Тьемоко ( 85') Кутеса Дерек 69' (Маньен Тео ( 69') Кривелли Энцо 61' (Гийемено Джереми ( 61')
Запасные: Савадого МаликБарон ЭнтониМалл ДжоэлLoun SrdanovicPatrick WeberФанкхаузер СамуэльБессон Лео
22 августа. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Серветт

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