«Челси» с сухой победы стартовал в еврокубках

«Челси» достаточно расслабленно подошёл к первому матчу плей-офф Лиги конференций против «Серветта». Гости начали намного активнее соперника и в итоге даже чаще били по воротам.

Не смогли вынести мяч из своей штрафной площади лондонцы и позволили Давиду Дулину низом пробить по воротам в район левого угла створа - мяч забрал вратарь. Михаил Мудрик низом со свободного пространства почти с линии штрафной площади пробивал, но не попал в ближний угол.

В самом начале второго тайма Кристофер Нкунку заработал пенальти и сам пробил в левый угол, а голкипер не смог дотянуться - 1:0. В следующей атаке Марк Гиу оказался в семи метрах от пустых ворот и умудрился пробить в голкипера, добивание тоже ни о чем. На 76-й минуте Энцо Фернандес забросил мяч по правому полуфлангу на Нони Мадуэке, который подбежал к правому углу вратарской и поразил ближний угол - 2:0. Спас каркас ворот «Челси» от неприятностей - пробивал игрок гостей с подступов к штрафной площади, и мяч отправился за лицевую линию после рикошета от перекладины.