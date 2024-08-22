«Фиорентина» забила 3 гола «Пушкаш-Академи», но не победила

За выход в групповую стадию Лиги конференций бьются «Фиорентина» и «Пушкаш-Академи». Итальянцы сегодня подали просто уйму угловых, а соперник постоянно тактически фолил. При этом венгры вели 2:0 к 12-й минуте - Жолт Надь реализовал пенальти, а Микаэль Сойсало удвоил счет с игры. В последней атаке первого тайма Риккардо Соттиль вернул интригу - 1:2.
В середине второй половины «фиалки» перевернули игру, когда отличились Лукас Мартинес Куарта и Мойзе Кин - 3:2. Венгры не сдались в самой концовке сравняли после удара Войцеха Голлы.
На следующей неделе в этой паре всё решится.
Протокол игры
|9'Надь Жолт (0:1)
|12'Сойсало Микаэль (0:2)
|(1:2) Соттиль Риккардо45'
|(2:2) Мартинес Куарта Лукас67'
|(3:2) Кин Мойзе75'
|89'Голла Войцех (3:3)
Де Хеа Давид•Мартинес Куарта Лукас• 17'Понграчич Марин• 87'Раньери Лука•Кайоде Майкл46' (Кин Мойзе (46') •Бьянко Алессандро66' (Амрабат Софьян (66') •Мандрагора Роландо•Паризи Фабьяно•Кольпани Андреа56' (Иконе Жонатан (56') •Бельтран Лукас46' (Додо Домилсон (46') •Соттиль Риккардо79' (Куаме Кристиан (79')
Печи Армин•Масейрас Кентен•Голла Войцех•Стронати Патрицио•Ормонд-Оттевил Брендон46' (Комароми Дьёрдь (46') •Ниссилья Урхо•Фаворов Артём82' (Колли Ламин (82') •Плшек Якуб•Сойсало Микаэль•Пульич Яков83' (Сольноки Роланд (83') •Надь Жолт 56'
22 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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