«Фиорентина» забила 3 гола «Пушкаш-Академи», но не победила

За выход в групповую стадию Лиги конференций бьются «Фиорентина» и «Пушкаш-Академи». Итальянцы сегодня подали просто уйму угловых, а соперник постоянно тактически фолил. При этом венгры вели 2:0 к 12-й минуте - Жолт Надь реализовал пенальти, а Микаэль Сойсало удвоил счет с игры. В последней атаке первого тайма Риккардо Соттиль вернул интригу - 1:2.

В середине второй половины «фиалки» перевернули игру, когда отличились Лукас Мартинес Куарта и Мойзе Кин - 3:2. Венгры не сдались в самой концовке сравняли после удара Войцеха Голлы.

На следующей неделе в этой паре всё решится.