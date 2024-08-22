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Лига конференций

«Кривбасс» без шансов уступил «Бетису»

22 Августа 2024 • 22:57 Комментировать
Кривбасс
0:2
Бетис
окончен

«Кривбасс» близок к тому, чтобы через неделю попрощаться с еврокубками. Украинская команда в Словакии играла против «Бетиса» в Лиге конференций и ничего не смогла создать впереди. Соперник же ожидаемо победил.

Уже на 13-й минуте Эсекьель Авила размочил счет, а на 62-й Родриго Риос его удвоил.

Перед поездкой в Испанию у «Кривбасса» минимум шансов на итоговый успех.

Протокол игры  
Кривбасс0:2Бетис
  13'Авила Эсекьель (0:1)
  62'Родри Родриго (0:2)
Клищук АндрейBandeiraРоманчук Александр IIСтецков Тимур 66' (Драмбаев Aлександр ( 66') Дибанго ИванВакулко Юрий 79' (Кожушко Олег ( 79') Бизимана ДжихадКузык ДенисЛунёв МаксимСозах ДаниэльАду Принс  43' 70' (Yegor Tverdokhlib ( 70')
Запасные: Bakary KonateХома БогданПо Жан-МорельПонедельник АндрейМикитишин АртурХомченовский Дмитрий_Matteo AmorosoМаханьков Владимир
Силва РуиБельерин ЭкторЛьоренте ДиегоНатанПерро Ромен 73' (Родригес Рикардо ( 73') Кардозо Джонни 63' (Рока Марк ( 63') Алтимира Серхи 86' (Карвалью Вилльям ( 86') Родри РодригоФекир Набиль 63' (Лосада Икер ( 63') Эз Абде  33'Авила Эсекьель 63' (Диао Ассане ( 63')
Запасные: Сабали ЮссуфХуанми МигельАдриан Сан-МигельРуибаль АйторВьейтес ФрансискоБартра МаркФорнальс Пабло
22 августа. Стадион "Кошицкая футбольная арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Кривбасс

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