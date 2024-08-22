«Кривбасс» без шансов уступил «Бетису»

«Кривбасс» близок к тому, чтобы через неделю попрощаться с еврокубками. Украинская команда в Словакии играла против «Бетиса» в Лиге конференций и ничего не смогла создать впереди. Соперник же ожидаемо победил.

Уже на 13-й минуте Эсекьель Авила размочил счет, а на 62-й Родриго Риос его удвоил.

Перед поездкой в Испанию у «Кривбасса» минимум шансов на итоговый успех.