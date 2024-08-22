«Кривбасс» без шансов уступил «Бетису»

«Кривбасс» близок к тому, чтобы через неделю попрощаться с еврокубками. Украинская команда в Словакии играла против «Бетиса» в Лиге конференций и ничего не смогла создать впереди. Соперник же ожидаемо победил.
Уже на 13-й минуте Эсекьель Авила размочил счет, а на 62-й Родриго Риос его удвоил.
Перед поездкой в Испанию у «Кривбасса» минимум шансов на итоговый успех.
Протокол игры
|13'Авила Эсекьель (0:1)
|62'Родри Родриго (0:2)
Клищук Андрей•Bandeira•Романчук Александр II•Стецков Тимур66' (Драмбаев Aлександр (66') •Дибанго Иван•Вакулко Юрий79' (Кожушко Олег (79') •Бизимана Джихад•Кузык Денис•Лунёв Максим•Созах Даниэль•Аду Принс 43'70' (Yegor Tverdokhlib (70')
Силва Руи•Бельерин Эктор•Льоренте Диего•Натан•Перро Ромен73' (Родригес Рикардо (73') •Кардозо Джонни63' (Рока Марк (63') •Алтимира Серхи86' (Карвалью Вилльям (86') •Родри Родриго•Фекир Набиль63' (Лосада Икер (63') •Эз Абде• 33'Авила Эсекьель63' (Диао Ассане (63')
22 августа. Стадион "Кошицкая футбольная арена".
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