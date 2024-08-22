«Астана» без шансов уступила «Бранну»

В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций «Астана» гостила у «Бранна», сыграла вторым номером и мало что создала впереди. Уже на 12-й минуте Эуне Селанн-Хеггебе по центру сделал заброс к воротам на Хорна Майера, чей первый удар голкипер отразил, а с добиванием не справился - 1:0. Хорн слева вывел к воротам Йоахима Солтведта, который с девяти метров пробил рядом с ближней штангой. Никлас Кастро слева откатил мяч к центру на Хорна, который с 14 метров низом пробил в дальний угол, а вратарь гостей в прыжке забрал мяч в руки. Мадс Санде справа прострелил в штрафную площадь, Кастро в центре пропустил мяч дальше, а Бор Финне с десяти метров бил без помех - 2:0.
Все решится в ответной встрече через неделю.
Протокол игры
|(1:0) Хорн Майер12'
|(2:0) Финне Бор69'
Дингеланд Матиас•Педерсен Торе•Кнудсен Фредрик•Кристиансен Рубен•Солтведт Йоахим• 80'Картум Сандер Эрик57' (Санде Мадс (57') •Корнвиг Эмиль• 48'Хорн Майер•Бломберг Оле-Дидрик•Селанн-Хеггебе Эуне57' (Финне Бор (57') •Кастро Никлас82' (Матисен Ульрик (82')
Чондрич Йосип•Казуколовас Кипрас•Марочкин Александр•Аманович Алекса• 44'Бартолец Карло• 72'Эбонг Макс79' (Куат Исламбек (79') •Грипши Назми•Вороговский Ян•Томасов Марин88' (Аханону Ннамди (88') •Чарльз Джеффри•Камара Усман I
22 августа. Стадион "Бранн" (Берген).
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