«Астана» без шансов уступила «Бранну»

В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций «Астана» гостила у «Бранна», сыграла вторым номером и мало что создала впереди. Уже на 12-й минуте Эуне Селанн-Хеггебе по центру сделал заброс к воротам на Хорна Майера, чей первый удар голкипер отразил, а с добиванием не справился - 1:0. Хорн слева вывел к воротам Йоахима Солтведта, который с девяти метров пробил рядом с ближней штангой. Никлас Кастро слева откатил мяч к центру на Хорна, который с 14 метров низом пробил в дальний угол, а вратарь гостей в прыжке забрал мяч в руки. Мадс Санде справа прострелил в штрафную площадь, Кастро в центре пропустил мяч дальше, а Бор Финне с десяти метров бил без помех - 2:0.

Все решится в ответной встрече через неделю.