«Зиря» пропустила 6 мячей на Кипре

«Зиря» наверняка через неделю попрощается с еврокубками. В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций против «Омонии» азербайджанская команда пропустила почти все, что летело в створ. Киприоты повели после мощного выстрела со штрафного от Амина Хаммаса, и мяч, срикошетив от перекладины рядом с правой девяткой, опустился за ленточку. В конце первого тайма пенальти у «Омонии» - Вилли Семедо пробил пенальти в правый нижний угол, и голкипер парировал, но игрок «Зири» до удара сильно вбежал в штрафную площадь, поэтому принято решение - перебить. Семедо в левый угол отправил мяч с пенальти, а голкипер в противоположный угол бросился. Пошёл прострел у хозяев слева в атаке от Эвандро Косты, а Мариуш Стемпиньски в районе ближней штанги сыграл на опережении вратаря гостей и ногой проткнул мяч в сетку - 3:0 в первом тайме.

Коста отдал проникающий пас вперёд по правому полуфлангу на Велько Симича, тот прострелил по направлению назад и в центр, а Мариуш Стемпиньски отправил мяч в ворота - четвертый гол. Симич в районе правого угла чужой штрафной площади отнял мяч у Фуада Байрамова, отдал пас поперечно на Мариуша Стемпиньски, а тот продлил на Эвандро Косту, поразившего левый нижний угол ворот «Зири» - 5:0. Классно штрафной удар разыграли хозяева. Омер Ацили выкатил вперёд по левому полуфлангу со стандарта на Семедо, который без прикрытия впечатал мяч с острого угла под перекладину - 6:0. Ответная игра - формальность.