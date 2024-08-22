«Хайденхайм» одолел шведский клуб на выезде

«Хайденхайм» стартовал в Лиге конференций гостевым матчем против «Хеккена». Команда из Германии сыграла от обороны, и эта стратегия сработала. В конце первого тайма соперники обменялись голами Конте Сирлорда и Миккеля Рюгора. На 65-й минуте гости вырвали победу после попытки Лео Скиенцы - 1:2. Через неделю решающий матч.
Протокол игры
|31'Sirlord Conteh (0:1)
|(1:1) Рюгор Миккель36'
|65'Leo Scienza (1:2)
Абрахамссон Петер•Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль38' (Линдберг Юлиус (38') •Хаммар Юхан46' (Ховланд Эвен (46') •Лоде Мариус•Лундквист Адам88' (Лаурсен Якоб-Баррет (88') •Рюгор Миккель•Густафссон Симон•Ромео Аман•Лаюни Амор 45'77' (Хрстич Срджан (77') •Юссеф Али77' (Jeremy Agbonifo (77') •Инусса Зейдан
Феллер Франк•Буш Марнон•Майнка Патрик•Зирслебен Тим•Тоеркауф Норман•Кербер Лука 57'62' (Малони Леннард (62') • 90'Sirlord Conteh 35'78' (Хактаб Траоре Омар (78') •Шёппнер Ян•Хонзак Матиас46' (Бек Адриан (46') •Leo Scienza73' (Фёренбах Йонас (73') •Кауфманн Миккель62' (Бройниг Максимилиан (62')
22 августа. Стадион "Бравида Арена".
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