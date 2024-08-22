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Лига конференций

«Хайденхайм» одолел шведский клуб на выезде

22 Августа 2024 • 21:54 Комментировать
Хеккен
1:2
Хайденхайм
окончен

«Хайденхайм» стартовал в Лиге конференций гостевым матчем против «Хеккена». Команда из Германии сыграла от обороны, и эта стратегия сработала. В конце первого тайма соперники обменялись голами Конте Сирлорда и Миккеля Рюгора. На 65-й минуте гости вырвали победу после попытки Лео Скиенцы - 1:2. Через неделю решающий матч.

Протокол игры  
Хеккен1:2Хайденхайм
  31'Sirlord Conteh (0:1)
(1:1) Рюгор Миккель36'  
  65'Leo Scienza (1:2)
Абрахамссон ПетерФридрикссон Вальгейр-Люнддаль 38' (Линдберг Юлиус ( 38') Хаммар Юхан 46' (Ховланд Эвен ( 46') Лоде МариусЛундквист Адам 88' (Лаурсен Якоб-Баррет ( 88') Рюгор МиккельГустафссон СимонРомео АманЛаюни Амор  45' 77' (Хрстич Срджан ( 77') Юссеф Али 77' (Jeremy Agbonifo ( 77') Инусса Зейдан
Запасные: Баножич СебастьянДабо ПонтусТрпчевски ФилипЛинде АндреасЛиндаль АксельЯнссон СиггеСеверин Ниуль
Феллер ФранкБуш МарнонМайнка ПатрикЗирслебен ТимТоеркауф НорманКербер Лука  57' 62' (Малони Леннард ( 62'  90') Sirlord Conteh  35' 78' (Хактаб Траоре Омар ( 78') Шёппнер ЯнХонзак Матиас 46' (Бек Адриан ( 46') Leo Scienza 73' (Фёренбах Йонас ( 73') Кауфманн Миккель 62' (Бройниг Максимилиан ( 62')
Запасные: Ваннер ПаульПирингер МарвинГимбер БенедиктЯнеш ЛукаТомалла ДенисАйхер ВитусМюллер Кевин
22 августа. Стадион "Бравида Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Хеккен Хайденхайм

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