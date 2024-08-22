«Хайденхайм» одолел шведский клуб на выезде

«Хайденхайм» стартовал в Лиге конференций гостевым матчем против «Хеккена». Команда из Германии сыграла от обороны, и эта стратегия сработала. В конце первого тайма соперники обменялись голами Конте Сирлорда и Миккеля Рюгора. На 65-й минуте гости вырвали победу после попытки Лео Скиенцы - 1:2. Через неделю решающий матч.