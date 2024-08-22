«Пюник» сделал шаг к групповой стадии Лиги конференций

«Пюник» с «Целе» провели первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций. Удивительно, но первый тайм получился до жути пресным в отличие от второй части игры.

Юсуф Отубанджо получил мяч в штрафной и пробил в касание, однако вратарь спас, к тому же у Юсуфа зафиксирован офсайд. Сани Бухари получил мяч от Михаил Коваленко на правом фланге, на скорости сместился к центру и с линии штрафной с левой отправил снаряд в левый от себя угол - 1:0 на 60-й минуте. Сразу же «Целе» провел свою атаку, Алёша Матко после заброса из глубины первым успел к мячу, однако с 13 метров стрельнул над перекладиной. Джеймс ворвался в штрафную с левого края и навесил на дальнюю штангу, Бухари остался один перед пустым углом, однако вместо удара у Сани получилась скидка, с которой оборона «Целе» справилась. Отубанджо ворвался в штрафную гостей с левого края и остро прострелил на Мартима Майю, мощный удар которого парировал голкипер. Алемао с правого фланга остро прострелил на дальнюю штангу, однако Отубанджо в касание пробил над перекладиной.

1:0 в итоге, всё решится на поле «Целе».