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Лига конференций

«Пюник» сделал шаг к групповой стадии Лиги конференций

22 Августа 2024 • 20:58 Комментировать
Пюник
1:0
Целе
окончен

«Пюник» с «Целе» провели первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций. Удивительно, но первый тайм получился до жути пресным в отличие от второй части игры.

Юсуф Отубанджо получил мяч в штрафной и пробил в касание, однако вратарь спас, к тому же у Юсуфа зафиксирован офсайд. Сани Бухари получил мяч от Михаил Коваленко на правом фланге, на скорости сместился к центру и с линии штрафной с левой отправил снаряд в левый от себя угол - 1:0 на 60-й минуте. Сразу же «Целе» провел свою атаку, Алёша Матко после заброса из глубины первым успел к мячу, однако с 13 метров стрельнул над перекладиной. Джеймс ворвался в штрафную с левого края и навесил на дальнюю штангу, Бухари остался один перед пустым углом, однако вместо удара у Сани получилась скидка, с которой оборона «Целе» справилась. Отубанджо ворвался в штрафную гостей с левого края и остро прострелил на Мартима Майю, мощный удар которого парировал голкипер. Алемао с правого фланга остро прострелил на дальнюю штангу, однако Отубанджо в касание пробил над перекладиной.

1:0 в итоге, всё решится на поле «Целе».

Протокол игры  
Пюник1:0Целе
(1:0) Бухари Сани60'  
Авакян ХенриБухари Сани 80' (Давидян Давид ( 80') Кочук ЕвгенийОтубанджо Юсуф  45' 72' (Дебле Серж ( 72') Майя Мартим 89' (Браво Хуан II ( 89') Вакуленко Сергей  90'Агдон 72' (Паредеш Жоау ( 72') Коваленко Михаил ВадимовичДжеймсАлемао 89' (Удо Соломон ( 89') Жуниньо II
Запасные: Бучнев СтаниславВосканян ТаронОганесян АрманГригорян АртакМалакян ЭдгарБратков АнтонМикаэлян Сергей
Розман МатьяжНьето ХуанВуклишевич ДамьянЗец Давид  41'Карничник Жан 76' (Бралич Славко ( 76') Квесич МариоБобичанец ЛукаКоутер НиноРоландо Ааронс 46' (Пишек Йошт ( 46'  71') Фильо Эдмилсон 76' (Кавчич Матия ( 76') Менало Лука 46' (Матко Алёша ( 46')
Запасные: Штубляр Ловро
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Евро-Футбол.Ру,
Пюник Целе

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Ставка и прогноз на матч Пюник — Целе Лиги конференций — 22 августа 2024
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