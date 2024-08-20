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Лига конференций

«Ноа» из Армении удалось разгромить «Ружомберок»

20 Августа 2024 • 21:21 Комментировать
Ноа Ереван
3:0
Ружомберок

«Ноа» из Армении продолжает удивлять в квалификации Лиги конференций. Команда в домашнем матче против «Ружомберока» играла первым номером и создала уйму моментов.  Элдер Феррейра с левого фланга направил мяч во вратарскую, голкипер выпустил снаряд из рук, а Гонсало Грегори был первым на отскоке - 1:0 на четвертой минуте. Первый угловой в матче заработали хозяева, после короткого розыгрыша Гор Манвелян навесил на ближнюю штангу, а Грегори, сыграв на опережение, немного не попал в ближний угол. Длительную позиционную атаку провели хозяева поля, Грегори после навеса Александра Мильковича пробивал головой с отскоком от газона, однако вратарь парировал. Грегори на краю штрафной накрыл кипера и пробил в дальний угол пустого створа, однако мяч угодил в штангу, а на отскоке Манвелян пробил над перекладиной. На 79-й минуте пенальти в пользу «Ноа» после игры рукой. Манвелян пробил в левый угол, не оставив шансов сопернику. На 90-й минуте Виргиль Пинсон подал угловой с левого фланга, защитник головой срезал мяч в направлении дальнего угла, а Матеус Айяс с ленточки послал снаряд в сетку - 3:0.

Шикарная победа «Ноа» и заявка на групповую стадию.

Протокол игры  
Ноа Ереван3:0Ружомберок
(1:0) Гонсало Грегори4'  
(2:0) Манвелян Гор79'  
(3:0) Айяс Матеус90'  
Чанчаревич ОгньенМилькович АлександарСилва ГонсалуСантос ПаблоТораринссон ГудмундурОмар Имран 68' (Аванесян Артём ( 68') Сангаре ГуставоМанвелян Гор 86' (Айяс Матеус ( 86') Эральдо Синари 46' (Виргиль Пинсон ( 46') Гонсало Грегори 86' (Петросян Греник ( 86') Элдер Феррейра
Запасные: Амбарцумян ОганесМендоса БрайанМурадян СергейДашян АртакПлощадный Алексей
Фрюхвальд ТомашГомола МартинМасло ЯнМалы МатушДомонкос Кристоф 46' (Селески Александер ( 46') Мадленяк Матей 77' (Лютеран Оливер ( 77') Лавринчик Самуэль  48'Мудры Тимотей 77' (Бодя Мартин ( 77') Гладик ЯнХриен МартинЯцкуляк Давид 34' (Хобот Марьян ( 34')
Запасные: Тяпай ДоминикГерец ШтефанБозик РудольфМате СолгаиКелемен МаркоСокол Бранислав
20 августа. Стадион "Абовян Сити".
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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Ноа — Ружомберок Лиги конференций — 20 августа 2024
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