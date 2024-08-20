«Ноа» из Армении удалось разгромить «Ружомберок»

«Ноа» из Армении продолжает удивлять в квалификации Лиги конференций. Команда в домашнем матче против «Ружомберока» играла первым номером и создала уйму моментов. Элдер Феррейра с левого фланга направил мяч во вратарскую, голкипер выпустил снаряд из рук, а Гонсало Грегори был первым на отскоке - 1:0 на четвертой минуте. Первый угловой в матче заработали хозяева, после короткого розыгрыша Гор Манвелян навесил на ближнюю штангу, а Грегори, сыграв на опережение, немного не попал в ближний угол. Длительную позиционную атаку провели хозяева поля, Грегори после навеса Александра Мильковича пробивал головой с отскоком от газона, однако вратарь парировал. Грегори на краю штрафной накрыл кипера и пробил в дальний угол пустого створа, однако мяч угодил в штангу, а на отскоке Манвелян пробил над перекладиной. На 79-й минуте пенальти в пользу «Ноа» после игры рукой. Манвелян пробил в левый угол, не оставив шансов сопернику. На 90-й минуте Виргиль Пинсон подал угловой с левого фланга, защитник головой срезал мяч в направлении дальнего угла, а Матеус Айяс с ленточки послал снаряд в сетку - 3:0.

Шикарная победа «Ноа» и заявка на групповую стадию.