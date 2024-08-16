Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Арарат-Армения» в меньшинстве едва не спас игру в Венгрии

16 Августа 2024 • 00:05 Комментировать
Пушкаш-Академи
3:3
Арарат-Армения

«Арарат-Армения» после домашнего поражения от «Пушкаш-Академи» (0:1) на прошлой неделе имел шансы на плей-офф Лиги конференций.

Уже в самом дебюте венгры повели - Жолт Надь ворвался в штрафную гостей с правого края после неудачной скидки защитника и с левой послал мяч в сетку с рикошетом от перекладины - 1:0. В конце тайма шикарно исполнил штрафной Артур Серобян, пробив в ближний угол поверх «стенки» с рикошетом от перекладины, голкипер не дотянулся до мяча - 1:1. Еще до перерыва Оганес Арутюнян разыграл угловой с партнером и прямо с фланга закрутил мяч в дальний верхний угол, что стало неожиданностью для вратаря - 1:2.

На 47-й минуте Микаэль Сойсало прорвался по правому флангу и исполнил прострел на дальнюю штангу, а Надь в падении пробил в ближний угол - вратарь отбить мяч не смог (2:2). На 62-й минуте «Арарат» остался в меньшинстве -Амос Нонди Обиеро получил прямую красную карточку за откровенный удар локтем в лицо соперника. Практически сразу после этого справились гости с угловым у своих ворот, вторым темпом мяч вернулся в штрафную, Дьёрдь Комароми головой скинул вдоль ворот, а Якоб Пульич также головой переправил снаряд в сетку, но ВАР усмотрел там офсайд. На 85-й минуте Хонатан Дуарте обокрал защитника на чужой половине поля, сделал пару шагов вперед и метров с 28 с левой запустил мяч под перекладину ворот «Академии» - 2:3. На 90-й минуте надежды армян разрушил Артём Фаворов идеальным штрафным поверх стенки в ближний угол - 3:3, и венгры идут дальше.

Протокол игры  
Пушкаш-Академи3:3Арарат-Армения
(1:0) Надь Жолт8'  
  40'Серобян Артур (1:1)
  44'Арутюнян Оганес (1:2)
(2:2) Надь Жолт47'  
  85'Дуарте Хонатан (2:3)
(3:3) Фаворов Артём90'  
Печи АрминМасейрас КентенГолла ВойцехСтронати ПатрициоОрмонд-Оттевил БрендонСольноки Роланд  62' 64' (Леви Йонатан ( 64') Плшек Якуб 83' (Фаворов Артём ( 83'  90') Сойсало Микаэль 64' (Комароми Дьёрдь ( 64'  89') Ниссилья УрхоНадь ЖолтКолли Ламин 46' (Пульич Яков ( 46')
Запасные: Маркек ТомашКошич ДоминикВекони БенцеМаркграф АкошПак БарнаВитальош ВикторМондович КевинБеварди Жомбор
Кучер ДаниилОганесян КамоКейруш ЖоауХулио ХуниорГригорян Эдгар 76' (Гбомаду Мэтью ( 76') Амбарцумян Армен  21' 59' (Дуарте Хонатан ( 59'  87') Обиеро Амос Нонди  62'Арутюнян Оганес 71' (Лахни Алвун Тера ( 71') Серобян АртурРодригес Алексис  31' 59' (Оканси Эрик ( 59') Йенне Тентон
Запасные: Мурадян КаренХакобян ХакобБегларян АрсенАйвазян МишельМанасян РафаэльАлавердян Нарек
15 августа. Стадион "Панчо Арена".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арарат-Армения Пушкаш-Академи

Новости по матчу

15 Августа
12:12
Ставка и прогноз на матч Академия Пушкаша — Арарат-Армения Лиги конференций — 15 августа 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» В «Интер Майами» сделали заявление о Месси Игрок «Баварии» Коман выбрал новый клуб Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Анчелотти – второй в рейтинге лучших тренеров мира от известного канала, Клопп – третий Фати интересен трём клубам «Барселона» определилась с главной альтернативой Нико Уильямсу Уокер поделился мнением об уходе Альвареса из «Манчестер Сити»
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге
Спортивные новости
Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Пюник Пюник
Ордабасы Ордабасы
1
0
2.25 3.35 3.10
Видео
Окончен
Флора Таллин Флора Таллин
Викингур Рейкьявик Викингур Рейкьявик
1
2
4.20 3.70 1.78
Видео
Окончен
Легия Легия
Брондбю Брондбю
1
1
2.34 3.50 2.80
Видео
Окончен
Сабах Баку Сабах Баку
Сент-Патрикс Сент-Патрикс
0
1
Видео
Окончен после пенальти
Зиря Зиря
Осиек Осиек
2
2
2.75 3.35 2.45
Видео
Окончен
Шериф Шериф
Олимпия Любляна Олимпия Любляна
0
1
2.40 3.35 2.80
Видео
Окончен
Юргорден Юргорден
Ильвес Ильвес
3
1
1.35 4.70 8.40
Видео
Окончен
ЧФР Клуж ЧФР Клуж
Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква
1
0
1.40 4.50 7.40
Видео
Окончен
Тромсё Тромсё
Килмарнок Килмарнок
0
1
1.95 3.50 3.70
Видео
Окончен после пенальти
Баник Острава Баник Острава
Копенгаген Копенгаген
1
0
3.70 3.70 1.90
Видео
Окончен
Бранн Бранн
Сент-Миррен Сент-Миррен
3
1
1.41 4.40 7.60
Видео
Окончен
Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева
Млада Болеслав Млада Болеслав
2
4
2.55 3.25 2.65
Видео
Окончен после доп. времени
Пафос Пафос
ЦСКА-1948 ЦСКА-1948
4
0
1.38 5.00 6.80
Видео
Окончен
АЕК АЕК
Ноа Ереван Ноа Ереван
1
0
1.11 8.60 19.00
Видео
Окончен
Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
Иберия 1999 Иберия 1999
2
0
1.18 7.00 13.00
Видео
Окончен после доп. времени
Дрита Дрита
Ауда Ауда
3
1
1.84 3.90 3.70
Видео
Окончен
Зриньски Зриньски
Ботев Пловдив Ботев Пловдив
2
0
1.96 3.55 3.60
Видео
Окончен после пенальти
Войводина Нови Сад Войводина Нови Сад
Марибор Марибор
1
0
2.14 3.50 3.15
Видео
Окончен после доп. времени
Гент Гент
Силькеборг Силькеборг
3
2
2.30 3.50 2.85
Видео
Окончен
Шленск Вроцлав Шленск Вроцлав
Санкт-Галлен Санкт-Галлен
3
2
2.80 3.55 2.31
Видео
Окончен после пенальти
Висла Краков Висла Краков
Спартак Трнава Спартак Трнава
3
1
2.75 3.55 2.35
Видео
Окончен после пенальти
Ларн Ларн
ФК Балкани ФК Балкани
0
1
Видео
Окончен после пенальти
Дечич Дечич
ХИК ХИК
2
1
2.55 3.30 2.65
Видео
Окончен
Пушкаш-Академи Пушкаш-Академи
Арарат-Армения Арарат-Армения
3
3
1.56 3.95 5.80
Видео
Окончен
Хайдук Хайдук
Ружомберок Ружомберок
0
1
1.41 4.50 7.20
Видео
Окончен
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
Цюрих Цюрих
2
0
1.84 3.50 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Августа
00:05 · Лига конференций УЕФА
«Арарат-Армения» в меньшинстве едва не спас игру в Венгрии
15 Августа
22:41 · Лига конференций УЕФА
АЕК неожиданно вылетел от «Ноа» из Армении
22:17 · Лига конференций УЕФА
«Зиря» в уникальной серии пенальти прошла «Осиек» в Лиге конференций
21:56 · Лига конференций УЕФА
«Шериф» повторно уступил «Олимпии»
20:55 · Лига конференций УЕФА
«Пюник» повторно обыграл «Ордабасы»
20:53 · Лига конференций УЕФА
Удаление помешало «Сабаху» побороться с «Сент-Патриксом»
14 Августа
18:54 · Лига конференций УЕФА
«Астана» забила 6 мячей румынам
08 Августа
23:37 · Лига конференций УЕФА
«Сабах» в меньшинстве уступил в Ирландии
22:55 · Лига конференций УЕФА
«Зиря» на 90-й минуте ушла от поражения в игре с «Осиеком»
22:54 · Лига конференций УЕФА
«Астана» добыла волевую победу в Румынии
21:56 · Лига конференций УЕФА
«Шериф» сокрушён в Словении
20:01 · Лига конференций УЕФА
«Пюник» одолел на выезде «Ордабасы»
19:53 · Лига конференций УЕФА
«Арарат-Армения» на последних секундах проиграл «Пушкаш-Академи»
07 Августа
16:12 · Лига конференций УЕФА
Гаттузо – футболисту: «Давай по-быстрому и иди к чёрту отсюда»
06 Августа
20:45 · Лига конференций УЕФА
Голкипер армянского «Ноа» забил Стракоше прямым ударом от своих ворот
05 Августа
17:35 · Лига конференций УЕФА
«Челси» узнал потенциальных соперников в Лиге конференций
03 Августа
22:18 · Англия. Премьер-лига
Гюсто – об участии «Челси» в Лиге конференций: «Лучше, чем ничего»
01 Августа
23:51 · Лига конференций УЕФА
«Зиря» ещё раз обыграла ДАК
22:54 · Лига конференций УЕФА
«Неман» с треском вылетел из еврокубков
21:59 · Лига конференций УЕФА
«Сабах» пропустил 6 мячей от «Маккаби», но прошёл дальше
21:59 · Лига конференций УЕФА
«Ноа» в следующем раунде благодаря 7:0 недельной давности
21:00 · Лига конференций УЕФА
«Тобол» повторно уступил «Санкт-Галлену»
20:58 · Лига конференций УЕФА
«Полесье» попрощалось с еврокубками после первого раунда
20:58 · Лига конференций УЕФА
«Ордабасы» в мегадраматичной борьбе прошёл «Дифферданж»
20:07 · Лига конференций УЕФА
«Арарат-Армения» ещё раз обыграл «Зимбру»
Все новости
Рекомендуем