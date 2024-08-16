«Арарат-Армения» в меньшинстве едва не спас игру в Венгрии

«Арарат-Армения» после домашнего поражения от «Пушкаш-Академи» (0:1) на прошлой неделе имел шансы на плей-офф Лиги конференций.

Уже в самом дебюте венгры повели - Жолт Надь ворвался в штрафную гостей с правого края после неудачной скидки защитника и с левой послал мяч в сетку с рикошетом от перекладины - 1:0. В конце тайма шикарно исполнил штрафной Артур Серобян, пробив в ближний угол поверх «стенки» с рикошетом от перекладины, голкипер не дотянулся до мяча - 1:1. Еще до перерыва Оганес Арутюнян разыграл угловой с партнером и прямо с фланга закрутил мяч в дальний верхний угол, что стало неожиданностью для вратаря - 1:2.

На 47-й минуте Микаэль Сойсало прорвался по правому флангу и исполнил прострел на дальнюю штангу, а Надь в падении пробил в ближний угол - вратарь отбить мяч не смог (2:2). На 62-й минуте «Арарат» остался в меньшинстве -Амос Нонди Обиеро получил прямую красную карточку за откровенный удар локтем в лицо соперника. Практически сразу после этого справились гости с угловым у своих ворот, вторым темпом мяч вернулся в штрафную, Дьёрдь Комароми головой скинул вдоль ворот, а Якоб Пульич также головой переправил снаряд в сетку, но ВАР усмотрел там офсайд. На 85-й минуте Хонатан Дуарте обокрал защитника на чужой половине поля, сделал пару шагов вперед и метров с 28 с левой запустил мяч под перекладину ворот «Академии» - 2:3. На 90-й минуте надежды армян разрушил Артём Фаворов идеальным штрафным поверх стенки в ближний угол - 3:3, и венгры идут дальше.