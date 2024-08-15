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Лига конференций

АЕК неожиданно вылетел от «Ноа» из Армении

15 Августа 2024 • 22:41 Комментировать
АЕК
1:0
Ноа Ереван

На прошлой неделе представитель Армении в Лиге конференций, «Ноа», обыграл греческий АЕК со счётом 3:1, а сегодня подтвердил серьёзность намерений сыграть на групповой стадии.

У гостей Элдер с правого фланга в штрафную соперника отдал под удар Гонсало, но тот пробил с ходу точно в голкипера. Накрутил соперника перед штрафной Виргиль, прошел вперед и пробил в ближний угол, но угодил в сетку с внешней стороны ворот. У АЕКа после поперечного паса от Мията Гачиновича с линии штрафной Лазарос Рота пробил по воротам, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот. Пробивал головой из пределов штрафной Петрос Манталос после подачи от Гачиновича, но на этот раз гостей выручила перекладина.

Во втором тайме наносил удар по воротам Виргиль с линии штрафной после паса от Гонсало, но на этот раз хозяев от пропущенного гола выручила штанга. Забросил в штрафную соперника Орбелин Пинеда, на дальней штанге с лета пробил Домагой Вида в падении немного выше перекладины. Выиграл подбор у штрафной соперника Пинеда и с лета пробил в дальний верхний угол, но смог в прыжке отбить в сторону вратарь «Ноа». Сместился с левого фланга к линии штрафной тот самый всем известный Эрик Ламела и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой. Только на 90-й минуте греки размочили счет - накрутил соперника на правой бровке Пауло Фернандес и прострелил на ближнюю штангу, где в падении экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер протолкнул сферу точно в ближний нижний угол ворот - 1:0.

1:0 и 2:3 по сумме двух матчей. Следующий соперник «Ноа» - «Ружомберок» или «Хайдук».

Протокол игры  
АЕК1:0Ноа Ереван
(1:0) Цубер Стивен90'  
Стракоша ТомасРота Лазарос  90'Вида Домагой  60'Кальенс Александр  53'Пилиос Ставрос  24' 70' (Хаджсафи Эсхан ( 70') Шиманьски Дамиан  45' 46' (Ламела Эрик ( 46') Манталос ПетросЭлиассон Никлас 64' (Койта Абубакари ( 64') Любичич Роберт  15' 46' (Пинеда Орбелин ( 46') Гачинович Мият 64' (Фернандес Пауло ( 64') Цубер Стивен
Запасные: Теохарис ГиоргосГаланопулос КостасПерейра РобертоАмрабат НординМитоглу ГерасимосAngelos AngelopoulosМукуди Ароль
Чанчаревич Огньен  90'Силва ГонсалуМилькович АлександарТораринссон ГудмундурСантос ПаблоГамбош Мартин 63' (Айяс Матеус ( 63') Сангаре Густаво 75' (Мурадян Сергей ( 75') Манвелян Гор 74' (Омар Имран ( 74') Элдер Феррейра  10'Гонсало Грегори  52' 63' (Эральдо Синари ( 63'  78') Виргиль Пинсон
Запасные: Амбарцумян ОганесМендоса БрайанПетросян ГреникДашян АртакАванесян Артём  71'Площадный Алексей
15 августа. Стадион "АЕК Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
АЕК Ноа Ереван

Новости по матчу

Сегодня, 15 Августа
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Ставка и прогноз на матч АЕК — Ноа Ереван Лиги конференций — 15 августа 2024
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