АЕК неожиданно вылетел от «Ноа» из Армении

На прошлой неделе представитель Армении в Лиге конференций, «Ноа», обыграл греческий АЕК со счётом 3:1, а сегодня подтвердил серьёзность намерений сыграть на групповой стадии.

У гостей Элдер с правого фланга в штрафную соперника отдал под удар Гонсало, но тот пробил с ходу точно в голкипера. Накрутил соперника перед штрафной Виргиль, прошел вперед и пробил в ближний угол, но угодил в сетку с внешней стороны ворот. У АЕКа после поперечного паса от Мията Гачиновича с линии штрафной Лазарос Рота пробил по воротам, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот. Пробивал головой из пределов штрафной Петрос Манталос после подачи от Гачиновича, но на этот раз гостей выручила перекладина.

Во втором тайме наносил удар по воротам Виргиль с линии штрафной после паса от Гонсало, но на этот раз хозяев от пропущенного гола выручила штанга. Забросил в штрафную соперника Орбелин Пинеда, на дальней штанге с лета пробил Домагой Вида в падении немного выше перекладины. Выиграл подбор у штрафной соперника Пинеда и с лета пробил в дальний верхний угол, но смог в прыжке отбить в сторону вратарь «Ноа». Сместился с левого фланга к линии штрафной тот самый всем известный Эрик Ламела и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой. Только на 90-й минуте греки размочили счет - накрутил соперника на правой бровке Пауло Фернандес и прострелил на ближнюю штангу, где в падении экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер протолкнул сферу точно в ближний нижний угол ворот - 1:0.

1:0 и 2:3 по сумме двух матчей. Следующий соперник «Ноа» - «Ружомберок» или «Хайдук».