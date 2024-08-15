«Зиря» в уникальной серии пенальти прошла «Осиек» в Лиге конференций

После ничьей 1:1 в первом матче третьего квалифай-раунда Лиги конференций «Зиря» и «Осиек» упорно бились в ответке.

На 37-й минуте у гостей передача Роко Юришича на Ведрана Юговича, который левой ногой пробил с угла вратарской, голкипер не сумел среагировать на этот удар и пропустил - 0:1.

Сразу после перерыва Давит Волков пробил под перекладину, но вратарь гостей вытащил мяч, перекинув игровой снаряд за перекладину. Вскоре защитник «Осиека» уложил на газон Мартинса Джуниора и позволил хозяевам получить право на пенальти. Гисмат Алиев обманул голкипера, показав, что будет бить в одну сторону, а уложил мяч в другую - 1:1. В конце основного времени на левом фланге атаки заработали штрафной удар гости - подача от Симуна Миколчича, мяч рикошетом поднялся в воздух, и головой Маткович пробил в сторону ворот, а кипер до мяча не добрался - 1:2. На 90-й минуте Волков свою команду от вылета - в прыжке ударом боковыми ножницами отправил игровой снаряд в ворота гостей - 2:2. Оертайм прошел без моментов, а в серии пенальти, которую бьющие игроки провели безобразно (3 гола с 10 попыток), победили хозяева - 2:1.

В равной борьбе «Зиря» победила и выбила «Осиек» из еврокубков. Следующий соперник - «Омония».