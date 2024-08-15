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Лига конференций

«Зиря» в уникальной серии пенальти прошла «Осиек» в Лиге конференций

15 Августа 2024 • 22:17 Комментировать
Зиря
2:2
Осиек

После ничьей 1:1 в первом матче третьего квалифай-раунда Лиги конференций «Зиря» и «Осиек» упорно бились в ответке.

На 37-й минуте у гостей передача Роко Юришича на Ведрана Юговича, который левой ногой пробил с угла вратарской, голкипер не сумел среагировать на этот удар и пропустил - 0:1.

Сразу после перерыва Давит Волков пробил под перекладину, но вратарь гостей вытащил мяч, перекинув игровой снаряд за перекладину. Вскоре защитник «Осиека» уложил на газон Мартинса Джуниора и позволил хозяевам получить право на пенальти. Гисмат Алиев обманул голкипера, показав, что будет бить в одну сторону, а уложил мяч в другую - 1:1. В конце основного времени на левом фланге атаки заработали штрафной удар гости - подача от Симуна Миколчича, мяч рикошетом поднялся в воздух, и головой  Маткович пробил в сторону ворот, а кипер до мяча не добрался - 1:2. На 90-й минуте Волков свою команду от вылета - в прыжке ударом боковыми ножницами отправил игровой снаряд в ворота гостей - 2:2. Оертайм прошел без моментов, а в серии пенальти, которую бьющие игроки провели безобразно (3 гола с 10 попыток), победили хозяева - 2:1.

В равной борьбе «Зиря» победила и выбила «Осиек» из еврокубков. Следующий соперник - «Омония».

Протокол игры  
Зиря

2:2

(пен. 2:1)

Осиек
  37'Югович Ведран (0:1)
(1:1) Алиев Гисмат54'  
  81'Маткович Антон (1:2)
(2:2) Волков Давит90'  
Силва ТьягоАлиев ГисматМуцинзи АнгеРуан IIIИбрагим Джибрилла 106' (Исаев Магсад ( 106') Зебли Дезире Пьер 82' (Салифу Сума ( 82') Ибрахимли Исмаил 75' (Гаджиев Гаджиага ( 75') Мартинс Джуниор  29' 69' (Ахмедзаде Рустам ( 69') Утциг РафаэльВолков Давит  80'Кулиев Эльдар 69' (Нуриев Джейхун ( 69')
Запасные: Хашимов СалимБайрамов ФуадАлиджанов ЭлчинАка СтефанБайрамов АйдынНазиров Анар
Чавлина НиколаОмерович Наиль  78'Еленич ЛукаСольдо Марко  22' 65' (Миколчич Симун ( 65') Юришич Роко  111'Пушич Петар  90'Неяшмич ДаркоЮгович Ведран  39' 74' (Лима Педро ( 74') Маткович АнтонАдеми Кемаль  109'Буквич Домагой 84' (Цвиянович Иван ( 84')
Запасные: Бабич ДоминикКоларик ИваноБарич ИванМаленица МаркоКеваль РиквэниоСайко ТинФаркаш НикоВрбанац Кресимир
15 августа. Стадион "Далга Арена" (Баку).
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Евро-Футбол.Ру,
Осиек Зиря

Новости по матчу

14 Августа
09:47
Бесплатная ставка и прогноз на матч Зиря — Осиек Лиги конференций — 15 августа 2024
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